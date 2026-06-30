Única seleção que Brasil nunca venceu pode ser rival nas oitavas

A Seleção Brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e agora aguarda a definição do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, nesta terça-feira, 30, às 14h, para conhecer seu adversário na próxima fase do Mundial.



Entre os possíveis rivais do Brasil nas oitavas, chama a atenção a Noruega, única seleção da história que pode se gabar de nunca ter sido derrotada pela Amarelinha. Ao todo, a Seleção Brasileira enfrentou os noruegueses quatro vezes e ainda não conseguiu vencer.





O retrospecto do confronto registra dois empates e duas derrotas, incluindo um revés em Copa do Mundo. Em 1998, no Mundial disputado na França, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, ainda na fase de grupos da competição.





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Confira o histórico entre as seleções:

1988: Noruega 1 x 1 Brasil (Torneio Bicentenário da Austrália);

1997: Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso);

1998: Brasil 1 x 2 Noruega (Copa do Mundo da França);

2006: Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso).





Caso a Noruega confirme a classificação às oitavas de final, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti precisará quebrar o maior tabu da história da única seleção pentacampeã mundial para manter vivo o sonho da sexta estrela.





Haaland pode enfrentar o Brasil pela primeira vez



Se Brasil e Noruega se enfrentarem nas oitavas de final da Copa do Mundo, o duelo marcará o primeiro confronto de Erling Haaland contra a Seleção Brasileira. Principal nome da geração norueguesa e um dos maiores atacantes do futebol mundial na atualidade, o camisa 9 disputa a artilharia do Mundial, com quatro gols marcados em duas partidas. Ele não atuou na derrota da Noruega para a França, ainda na fase de grupos.