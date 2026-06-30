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COPA DO MUNDO

Única seleção que Brasil nunca venceu pode ser rival nas oitavas

Seleção Brasileira aguarda o vencedor de Noruega x Costa do Marfim

Téo Mazzoni
Por
Brasil aguarda o vencedor de Noruega x Costa do Marfim e pode reencontrar um adversário que jamais conseguiu derrotar.
Brasil aguarda o vencedor de Noruega x Costa do Marfim e pode reencontrar um adversário que jamais conseguiu derrotar. - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

A Seleção Brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e agora aguarda a definição do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, nesta terça-feira, 30, às 14h, para conhecer seu adversário na próxima fase do Mundial.

Entre os possíveis rivais do Brasil nas oitavas, chama a atenção a Noruega, única seleção da história que pode se gabar de nunca ter sido derrotada pela Amarelinha. Ao todo, a Seleção Brasileira enfrentou os noruegueses quatro vezes e ainda não conseguiu vencer.

O retrospecto do confronto registra dois empates e duas derrotas, incluindo um revés em Copa do Mundo. Em 1998, no Mundial disputado na França, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, ainda na fase de grupos da competição.

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Confira o histórico entre as seleções:

  • 1988: Noruega 1 x 1 Brasil (Torneio Bicentenário da Austrália);
  • 1997: Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso);
  • 1998: Brasil 1 x 2 Noruega (Copa do Mundo da França);
  • 2006: Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso).

Caso a Noruega confirme a classificação às oitavas de final, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti precisará quebrar o maior tabu da história da única seleção pentacampeã mundial para manter vivo o sonho da sexta estrela.

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Haaland pode enfrentar o Brasil pela primeira vez


Se Brasil e Noruega se enfrentarem nas oitavas de final da Copa do Mundo, o duelo marcará o primeiro confronto de Erling Haaland contra a Seleção Brasileira. Principal nome da geração norueguesa e um dos maiores atacantes do futebol mundial na atualidade, o camisa 9 disputa a artilharia do Mundial, com quatro gols marcados em duas partidas. Ele não atuou na derrota da Noruega para a França, ainda na fase de grupos.

Noruega é a única seleção que jamais perdeu para o Brasil
Noruega é a única seleção que jamais perdeu para o Brasil - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
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