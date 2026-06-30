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COPA 2026

Primeiro confronto das oitavas da Copa está definido; confira

Oitavas de final começam com duelo entre anfitrião e seleção africana.

Téo Mazzoni
Por
Marrocos elimina a Holanda e confirma a abertura das oitavas
Marrocos elimina a Holanda e confirma a abertura das oitavas - Foto: Alfredo Estrella | AFP

A Copa do Mundo de 2026 já tem definido o primeiro confronto das oitavas de final. Nesta segunda-feira, 29, após o Marrocos eliminar a Holanda nos pênaltis, ficou estabelecido, por meio do chaveamento da competição, o duelo entre os marroquinos e o anfitrião Canadá.

A partida abrirá as oitavas de final e será disputada já neste sábado, às 14h, no Estádio de Houston, nos Estados Unidos. A nova fase do mata-mata seguirá sendo disputada em jogo único e antecede as quartas de final. Os confrontos serão distribuídos ao longo de quatro dias, com duas partidas por dia.

Ao todo, 16 seleções disputarão as oitavas de final, que contarão com oito jogos.


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E o Brasil?


A Seleção Brasileira aguarda a definição de seu adversário nas oitavas de final. O rival será conhecido nesta terça-feira, 30, após o confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

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Confrontos das oitavas de final e seleções classificadas

Sábado, 4 de julho de 2026

  • 14h – Canadá x Marrocos
  • 18h – Paraguai x Vencedor de França x Suécia

Domingo, 5 de julho de 2026

  • 17h – Brasil x Vencedor de Costa do Marfim x Noruega
  • 21h – Vencedor de México x Equador x Vencedor de Inglaterra x RD do Congo

Segunda-feira, 6 de julho de 2026

  • 16h – Vencedor de Portugal x Croácia x Vencedor de Espanha x Áustria
  • 21h – Vencedor de Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina x Vencedor de Bélgica x Senegal

Terça-feira, 7 de julho de 2026

  • 13h – Vencedor de Argentina x Cabo Verde x Vencedor de Austrália x Egito
  • 17h – Vencedor de Suíça x Argélia x Vencedor de Colômbia x Gana
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