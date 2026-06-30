CBF confirma lesão de Lucas Paquetá, que pode perder toda Copa do Mundo

O meia Lucas Paquetá virou novo desfalque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nesta terça-feira, 30, um dia depois da vitória contra o Japão na fase 16 avos, o jogador passou por exames e teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda.

A CBF, por meio de nota oficial, não estimou a data de retorno de Paquetá, que pode virar desfalque para as oitavas de final. Na próxima fase, no domingo, 5, o Brasil vai enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.

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De acordo com o UOL, a lesão muscular de Lucas Paquetá é grave e o meia precisa de 3 a 4 semanas para se recuperar. Ele não será cortado pela CBF e permanecerá com a delegação por uma remota chance de se recuperar para jogar uma possível final no final de julho.

Veja a nota oficial da CBF

"O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível"

Mudança na equipe

Lucas Paquetá sentiu a lesão na coxa esquerda ainda no primeiro tempo e foi substituído no intervalo pelo atacante Endrick. Titular da seleção brasileira em todos os quatro jogos da Copa do Mundo, o meia do Flamengo deve ser desfalque nas oitavas.

Sem Lucas Paquetá, o técnico Carlo Ancelotti não irá repetir a escalação que entrou em campo nos últimos dois jogos, com vitórias contra Escócia e Japão.

Quem pode jogar?

Sem Lucas Paquetá, Ancelotti tem algumas opções para o time titular. Ele pode manter o esquema com três meias, promovendo as entradas de Danilo Santos ou Ederson.

Também existe a possibilidade de Ancelotti retomar o esquema com quatro atacantes (que na prática pode virar um 4-4-2 ou 4-3-3). Nesse cenário, as opções são Neymar, Endrick, Igor Thiago e Martinelli.

Retorno de atacante?

Se Lucas Paquetá virou desfalque de última hora, o Brasil pode contar com o retorno do atacante Raphinha, que também sentiu uma lesão muscular e era desfalque desde a segunda partida, contra o Haiti. Existe uma previsão do atacante voltar a treinar com a equipe nesta semana.