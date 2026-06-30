COFRES CHEIOS
CBF embolsa R$ 78 milhões com vaga do Brasil nas oitavas da Copa
Entidade já acumula cerca de R$ 182 milhões em premiações
A classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 também representa um importante reforço financeiro para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Após superar o Japão na segunda fase do torneio, a equipe garantiu uma nova cota de premiação paga pela FIFA.
Com a vaga assegurada entre os 16 melhores da competição, a CBF receberá US$ 15 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 78 milhões na cotação atual.
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Somando a premiação pela participação na fase de grupos e o bônus pela classificação às oitavas de final, o Brasil já acumula US$ 35 milhões em receitas ao longo da competição. Em reais, o montante ultrapassa R$ 182 milhões, considerando a cotação vigente.
A FIFA destinou uma premiação recorde para a edição de 2026 da Copa do Mundo.
Confira os valores previstos para cada colocação:
- Campeão: US$ 50 milhões
- Vice-campeão: US$ 33 milhões
- 3º lugar: US$ 29 milhões
- 4º lugar: US$ 27 milhões
- Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões
- Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
- Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
- Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões
No total, a FIFA distribuirá US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) em premiações durante o Mundial de 2026. O valor representa um aumento de 50% em relação ao total pago na edição anterior do torneio.