CBF embolsa R$ 78 milhões com vaga do Brasil nas oitavas da Copa

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A classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 também representa um importante reforço financeiro para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Após superar o Japão na segunda fase do torneio, a equipe garantiu uma nova cota de premiação paga pela FIFA.



Com a vaga assegurada entre os 16 melhores da competição, a CBF receberá US$ 15 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 78 milhões na cotação atual.



Somando a premiação pela participação na fase de grupos e o bônus pela classificação às oitavas de final, o Brasil já acumula US$ 35 milhões em receitas ao longo da competição. Em reais, o montante ultrapassa R$ 182 milhões, considerando a cotação vigente.



A FIFA destinou uma premiação recorde para a edição de 2026 da Copa do Mundo.

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Confira os valores previstos para cada colocação:

Campeão: US$ 50 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

3º lugar: US$ 29 milhões

4º lugar: US$ 27 milhões

Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões





No total, a FIFA distribuirá US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) em premiações durante o Mundial de 2026. O valor representa um aumento de 50% em relação ao total pago na edição anterior do torneio.