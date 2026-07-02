Nova regra proíbe cobrança de ingresso em bares durante Copa do Mundo

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Frequentadores de bares poderão respirar aliviados durante os jogos da Copa do Mundo 2026. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), implementou uma nova regra que proíbe a cobrança de ingressos, taxas extras ou couvert em bares e restaurantes durante as transmissões das partidas.

O órgão alegou que a única cobrança válida é a referente ao consumo de alimentos e bebidas, retirando a obrigatoriedade do pagamento de taxas extras voltadas somente para a exibição dos jogos nos estabelecimentos.

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Ainda de acordo com a Abrasel, este tipo de cobrança exigiria uma licença específica da FIFA, já que é classificada como uma exibição comercial dos jogos, que costumam ser transmitidos de forma gratuita em emissoras como a Globo, SBT e o canal do Youtube CazéTV.

Proibição apenas na teoria?

Apesar da implementação da regra, alguns estabelecimentos comerciais não têm seguido a determinação à risca em Salvador e continuam cobrando taxas altas pela entrada nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

“Os bares da Pituba aumentando os preços nos dias de jogos!!! Absurdo pagar 50 reais pra assistir um jogo”, comentou uma internauta em um perfil de fofocas. “No Imbuí os bares estão cobrando R$ 25 por pessoa pra assistir”, reclamou outro.

Já outra mulher alegou que as cobranças servem para custear as mudanças feitas pelos bares em dias de jogo. “Os ingressos são para cobrir custos extras que o evento demanda, telão de Led, segurança e bandas. Numa Copa do Mundo nada funciona como dias normais, inclusive toda mão de obra extra também não segue os valores de dias normais”, disse ela.