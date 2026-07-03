Vai chover no dia do jogo do Brasil? Veja previsão do tempo

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A Seleção Brasileira entra em campo contra a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para os torcedores que planejam acompanhar a partida em locais abertos ou confraternizações desde o início da tarde, o monitoramento meteorológico indica instabilidade climática em Salvador e nos municípios vizinhos.

Pensando nisso, o portal A TARDE separou um guia sobre como será o tempo durante todo o final de semana em que o Brasil entrará em campo.

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Clima para o fim de semana do jogo do Brasil

Salvador

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), embora a sexta-feira, 3, e o sábado, 4, registrem períodos de tempo firme, o avanço de instabilidades trará nebulosidade e pancadas de chuva para o domingo de jogo, 5.

Temperatura

Sábado, 4 : Mínima de 22ºC, Máxima de 28ºC;

: Mínima de 22ºC, Máxima de 28ºC; Domingo, 5 : Mínima de 22ºC, Máxima de 27ºC.

Região Metropolitana de Salvador (RMS

Já o clima para a Região Metropolitana de Salvador, como Lauro de Freitas e Camaçari, deve seguir as mesmas condições que a capital de Salvador, de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva.

As temperaturas também não variam muito do que será apresentado em Salvador.

Temperatura

Lauro de Freitas

Sábado, 4 : Mínima de 23ºC, Máxima de 27ºC;

: Mínima de 23ºC, Máxima de 27ºC; Domingo, 5 : Mínima de 22ºC, Máxima de 25ºC.

Camaçari