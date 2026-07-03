Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Vai chover no dia do jogo do Brasil? Veja previsão do tempo

Pancadas de chuva são esperadas para todo o fim de semana

Gustavo Zambianco
Por
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: SHIRLEY STOLZE

A Seleção Brasileira entra em campo contra a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para os torcedores que planejam acompanhar a partida em locais abertos ou confraternizações desde o início da tarde, o monitoramento meteorológico indica instabilidade climática em Salvador e nos municípios vizinhos.

Pensando nisso, o portal A TARDE separou um guia sobre como será o tempo durante todo o final de semana em que o Brasil entrará em campo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Clima para o fim de semana do jogo do Brasil

Salvador

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), embora a sexta-feira, 3, e o sábado, 4, registrem períodos de tempo firme, o avanço de instabilidades trará nebulosidade e pancadas de chuva para o domingo de jogo, 5.

Temperatura

  • Sábado, 4: Mínima de 22ºC, Máxima de 28ºC;
  • Domingo, 5: Mínima de 22ºC, Máxima de 27ºC.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Brasil x Noruega: veja a programação dos shoppings de Salvador e RMS
Brasil x Noruega: veja a programação dos shoppings de Salvador e RMS imagem

MORADIA

Minha Casa, Minha Vida: Salvador terá 296 novas moradias populares
Minha Casa, Minha Vida: Salvador terá 296 novas moradias populares imagem

SALVADOR

Feijoada de Ogum completa 31 anos e reforça fé e tradição no 2 de Julho
Feijoada de Ogum completa 31 anos e reforça fé e tradição no 2 de Julho imagem

Região Metropolitana de Salvador (RMS

Já o clima para a Região Metropolitana de Salvador, como Lauro de Freitas e Camaçari, deve seguir as mesmas condições que a capital de Salvador, de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva.

As temperaturas também não variam muito do que será apresentado em Salvador.

Temperatura

Lauro de Freitas

  • Sábado, 4: Mínima de 23ºC, Máxima de 27ºC;
  • Domingo, 5: Mínima de 22ºC, Máxima de 25ºC.

Camaçari

  • Sábado, 4: Mínima de 22ºC, Máxima de 27ºC;
  • Domingo, 5: Mínima de 22ºC, Máxima de 26ºC.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia previsão do tempo Salvador

Relacionadas

Mais lidas