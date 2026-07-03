COPA DO MUNDO
Vai chover no dia do jogo do Brasil? Veja previsão do tempo
Pancadas de chuva são esperadas para todo o fim de semana
A Seleção Brasileira entra em campo contra a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para os torcedores que planejam acompanhar a partida em locais abertos ou confraternizações desde o início da tarde, o monitoramento meteorológico indica instabilidade climática em Salvador e nos municípios vizinhos.
Pensando nisso, o portal A TARDE separou um guia sobre como será o tempo durante todo o final de semana em que o Brasil entrará em campo.
Clima para o fim de semana do jogo do Brasil
Salvador
De acordo com o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), embora a sexta-feira, 3, e o sábado, 4, registrem períodos de tempo firme, o avanço de instabilidades trará nebulosidade e pancadas de chuva para o domingo de jogo, 5.
Temperatura
- Sábado, 4: Mínima de 22ºC, Máxima de 28ºC;
- Domingo, 5: Mínima de 22ºC, Máxima de 27ºC.
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Região Metropolitana de Salvador (RMS
Já o clima para a Região Metropolitana de Salvador, como Lauro de Freitas e Camaçari, deve seguir as mesmas condições que a capital de Salvador, de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva.
As temperaturas também não variam muito do que será apresentado em Salvador.
Temperatura
Lauro de Freitas
- Sábado, 4: Mínima de 23ºC, Máxima de 27ºC;
- Domingo, 5: Mínima de 22ºC, Máxima de 25ºC.
Camaçari
- Sábado, 4: Mínima de 22ºC, Máxima de 27ºC;
- Domingo, 5: Mínima de 22ºC, Máxima de 26ºC.