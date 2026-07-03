Minha Casa, Minha Vida: Salvador terá 296 novas moradias populares

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Famílias de baixa renda de Salvador poderão ser beneficiadas com a construção de 296 novas moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1.

O governo da Bahia homologou na quarta-feira, 1º, o resultado final do Chamamento Público nº 001/2026, etapa que confirma a empresa responsável pela execução do empreendimento e permite o avanço do projeto.

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As unidades habitacionais serão construídas pelo Consórcio Pituaçu, formado pelas empresas Lina Diniz Construções Ltda. e Alcance Engenharia e Construções Ltda.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), o grupo foi selecionado após "atender integralmente aos requisitos técnicos e de habilitação previstos no edital".

As moradias serão financiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), um dos principais mecanismos de financiamento do programa federal.

O portal A TARDE questionou o governo estadual sobre o bairro onde o empreendimento será construído, o valor do investimento, o cronograma das obras e a previsão de entrega das unidades. Até a publicação desta reportagem, porém, não houve retorno.

Entenda quem poderá ser beneficiado

As 296 unidades serão destinadas a famílias enquadradas na Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, modalidade voltada à população de menor renda.

Para se enquadrar nessa categoria, é necessário que o interessado atenda aos seguintes critérios:

Renda familiar : renda bruta mensal de até R$ 3.200;

: renda bruta mensal de até R$ 3.200; Beneficiários do Bolsa Família ou do BPC : famílias que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm isenção total das prestações e recebem o imóvel quitado;

: famílias que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm isenção total das prestações e recebem o imóvel quitado; Cálculo da renda : valores recebidos por meio de benefícios assistenciais ou previdenciários, como o Bolsa Família e o BPC, não entram no cálculo do limite de renda de R$ 3,2 mil;

: valores recebidos por meio de benefícios assistenciais ou previdenciários, como o Bolsa Família e o BPC, não entram no cálculo do limite de renda de R$ 3,2 mil; Restrições : o interessado não pode ter outro imóvel em seu nome nem ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais.

O que é o Minha Casa, Minha Vida?

O Minha Casa, Minha Vida é o principal programa habitacional do governo federal, criado para ampliar o acesso à casa própria de famílias de baixa e média renda.

A iniciativa oferece financiamento com condições facilitadas, como juros reduzidos e subsídios que variam conforme a renda familiar.