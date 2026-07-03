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MORADIA

Minha Casa, Minha Vida: Salvador terá 296 novas moradias populares

Imóveis serão destinados para famílias de baixa renda do município

Ane Catarine
Por
Unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida
Unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida - Foto: Agência Brasil

Famílias de baixa renda de Salvador poderão ser beneficiadas com a construção de 296 novas moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1.

O governo da Bahia homologou na quarta-feira, 1º, o resultado final do Chamamento Público nº 001/2026, etapa que confirma a empresa responsável pela execução do empreendimento e permite o avanço do projeto.

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As unidades habitacionais serão construídas pelo Consórcio Pituaçu, formado pelas empresas Lina Diniz Construções Ltda. e Alcance Engenharia e Construções Ltda.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), o grupo foi selecionado após "atender integralmente aos requisitos técnicos e de habilitação previstos no edital".

As moradias serão financiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), um dos principais mecanismos de financiamento do programa federal.

O portal A TARDE questionou o governo estadual sobre o bairro onde o empreendimento será construído, o valor do investimento, o cronograma das obras e a previsão de entrega das unidades. Até a publicação desta reportagem, porém, não houve retorno.

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Entenda quem poderá ser beneficiado

As 296 unidades serão destinadas a famílias enquadradas na Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, modalidade voltada à população de menor renda.

Para se enquadrar nessa categoria, é necessário que o interessado atenda aos seguintes critérios:

  • Renda familiar: renda bruta mensal de até R$ 3.200;
  • Beneficiários do Bolsa Família ou do BPC: famílias que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm isenção total das prestações e recebem o imóvel quitado;
  • Cálculo da renda: valores recebidos por meio de benefícios assistenciais ou previdenciários, como o Bolsa Família e o BPC, não entram no cálculo do limite de renda de R$ 3,2 mil;
  • Restrições: o interessado não pode ter outro imóvel em seu nome nem ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais.

O que é o Minha Casa, Minha Vida?

O Minha Casa, Minha Vida é o principal programa habitacional do governo federal, criado para ampliar o acesso à casa própria de famílias de baixa e média renda.

A iniciativa oferece financiamento com condições facilitadas, como juros reduzidos e subsídios que variam conforme a renda familiar.

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