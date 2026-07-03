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COPA DO MUNDO

Brasil x Noruega: veja a programação dos shoppings de Salvador e RMS

Estabelecimentos vão funcionar como ponto de transmissão da partida

Gustavo Zambianco
Por
Salvador Norte Shopping
Salvador Norte Shopping - Foto: Divulgação

A Seleção Brasileira avançou para as oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1 e, agora, encara a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), buscando a permanência na Copa do Mundo.

Para a data da partida, alguns shoppings de Salvador e Região Metropolitana (RMS) vão funcionar em horários especiais. Pensando nisso, o portal A TARDE listou todos os cronogramas de abertura e fechamento dos estabelecimentos.

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Horário de funcionamento durante o jogo do Brasil.

Salvador Shopping

  • Lojas, quiosques e demais operações: das 10h às 16h, sem reabertura após o jogo;
  • Os restaurantes 33 Contemporâneo, Al Mare, Amado Salvador, Ferreiro Café e Gattai estarão abertos durante a transmissão da partida, participando do Festival Sabores da Copa, com programação gastronômica especial;
  • RedeMix: das 9h às 16h, sem reabertura após a partida;
  • Cinema: funcionamento a partir das 11h, com sessões até as 16h30 e retomada da programação às 20h40.
Salvador Shopping
Salvador Shopping - Foto: Divulgação

Salvador Norte Shopping

  • Lojas, quiosques e demais operações: das 10h às 16h, sem reabertura após o jogo;
  • Praça de Alimentação: permanece aberta durante a transmissão do jogo;
  • Lazer: abertura opcional durante a transmissão do jogo;
  • Mix Mateus: das 7h às 21h;
  • Cinema: 13h às 16h30; 16h30 fecha para o jogo e reabre às 19h45.
Salvador Norte Shopping
Salvador Norte Shopping - Foto: Divulgação

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Shopping Center Lapa

  • Praça de Alimentação vai funcionar das 11h às 16h;
  • Lojas e quiosques fechados;
  • Cinema fechado;
  • Estacionamento gratuito.
Shopping Center Lapa
Shopping Center Lapa - Foto: Divulgação

Shopping da Bahia

  • Shopping abre em horário especial, às 10h;
  • Lojas: funcionamento até as 16h;
  • Operações de lazer e alimentação: funcionamento facultativo durante o jogo, com possibilidade de atendimento até as 21h.

Parque Shopping Bahia

  • Lojas e quiosques: 13h às 16h30 | reabertura obrigatória às 19h30 até as 21h
  • Alimentação e Lazer: 12h às 21h
  • Alameda Gourmet: 12h às 22h
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