Brasil x Noruega: veja a programação dos shoppings de Salvador e RMS

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A Seleção Brasileira avançou para as oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1 e, agora, encara a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), buscando a permanência na Copa do Mundo.

Para a data da partida, alguns shoppings de Salvador e Região Metropolitana (RMS) vão funcionar em horários especiais. Pensando nisso, o portal A TARDE listou todos os cronogramas de abertura e fechamento dos estabelecimentos.

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Horário de funcionamento durante o jogo do Brasil.

Salvador Shopping

Lojas, quiosques e demais operações: das 10h às 16h, sem reabertura após o jogo;

Os restaurantes 33 Contemporâneo, Al Mare, Amado Salvador, Ferreiro Café e Gattai estarão abertos durante a transmissão da partida, participando do Festival Sabores da Copa, com programação gastronômica especial;

RedeMix: das 9h às 16h, sem reabertura após a partida;

Cinema: funcionamento a partir das 11h, com sessões até as 16h30 e retomada da programação às 20h40.

Salvador Shopping - Foto: Divulgação

Salvador Norte Shopping

Lojas, quiosques e demais operações: das 10h às 16h, sem reabertura após o jogo;

Praça de Alimentação: permanece aberta durante a transmissão do jogo;

Lazer: abertura opcional durante a transmissão do jogo;

Mix Mateus: das 7h às 21h;

Cinema: 13h às 16h30; 16h30 fecha para o jogo e reabre às 19h45.

Salvador Norte Shopping - Foto: Divulgação

Shopping Center Lapa

Praça de Alimentação vai funcionar das 11h às 16h;

Lojas e quiosques fechados;

Cinema fechado;

Estacionamento gratuito.

Shopping Center Lapa - Foto: Divulgação

Shopping da Bahia

Shopping abre em horário especial, às 10h;

Lojas: funcionamento até as 16h;

Operações de lazer e alimentação: funcionamento facultativo durante o jogo, com possibilidade de atendimento até as 21h.

Parque Shopping Bahia