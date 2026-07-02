Obras do VLT provocam mudanças em linhas de ônibus de Salvador

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Quem utiliza ônibus na região da Calçada, em Salvador, deve ficar atento às mudanças no transporte coletivo a partir desta sexta-feira, 3.

Em razão das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) inicia uma operação especial que altera itinerários de diversas linhas e muda, temporariamente, um dos pontos de embarque e desembarque.

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As alterações fazem parte da preparação para o início das obras no Largo da Calçada, previsto para a próxima segunda-feira, 6. Entre os dias 3 e 5 de julho, serão realizadas a implantação da sinalização viária e outras adequações necessárias para o avanço das intervenções.



Linhas terão novos trajetos

As linhas que saem da região de Itapagipe, como Ribeira, Massaranduba e Uruguai, com destino ao Comércio, Campo Grande e Barra, passarão a circular pelo Largo de Roma, Avenida Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Rua do Imperador, Rua Barão de Cotegipe e Avenida Engenheiro Oscar Pontes, retomando depois seus percursos habituais.

Já os ônibus que partem do Largo do Tanque e da Suburbana com os mesmos destinos seguirão pelo Largo dos Mares, Rua do Imperador, Rua Barão de Cotegipe e Avenida Engenheiro Oscar Pontes antes de retornar ao itinerário regular.

As linhas com destino à Suburbana, Ribeira e bairros vizinhos não terão alterações e continuarão operando normalmente.

Linha do Acesso Norte também sofre mudanças

A linha 1144 – Terminal Acesso Norte x Comércio (Via Expressa) também terá um novo percurso durante a operação.

O coletivo seguirá pela Rua Fernandes Vieira, Rua José Tourinho, Rua do Imperador e Rua Barão de Cotegipe antes de voltar ao trajeto habitual.

Outra mudança prevista para esta primeira etapa é a transferência temporária do ponto de embarque e desembarque das linhas provenientes da região de Itapagipe para a Rua do Imperador.

Obras serão executadas em três etapas

Segundo o Governo da Bahia, a intervenção será dividida em três fases. A primeira terá duração estimada de 45 dias e será destinada à implantação de uma nova tubulação.

Em seguida, ocorrerá a ligação da rede existente, etapa prevista para durar cerca de três dias e que exigirá a redução da circulação de veículos para apenas uma faixa.

Na fase final, com previsão de 25 dias, será concluída a implantação da galeria de drenagem e esgotamento sanitário nas proximidades do Terminal da Calçada.

Operação será acompanhada pela Semob

Durante todo o período das intervenções, agentes da Semob acompanharão a operação do transporte coletivo e poderão realizar ajustes nos itinerários caso haja necessidade.

As concessionárias de ônibus também manterão equipes de apoio nos locais afetados para orientar motoristas e passageiros durante as mudanças provocadas pelas obras do VLT.