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MOBILIDADE

Obras do VLT provocam mudanças em linhas de ônibus de Salvador

Intervenções alteram itinerários, deslocam ponto de embarque e fazem parte da preparação para obras

Beatriz Santos
Por
Semob inicia uma operação especial que altera itinerários de diversas linhas
Semob inicia uma operação especial que altera itinerários de diversas linhas - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

Quem utiliza ônibus na região da Calçada, em Salvador, deve ficar atento às mudanças no transporte coletivo a partir desta sexta-feira, 3.

Em razão das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) inicia uma operação especial que altera itinerários de diversas linhas e muda, temporariamente, um dos pontos de embarque e desembarque.

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As alterações fazem parte da preparação para o início das obras no Largo da Calçada, previsto para a próxima segunda-feira, 6. Entre os dias 3 e 5 de julho, serão realizadas a implantação da sinalização viária e outras adequações necessárias para o avanço das intervenções.

Linhas terão novos trajetos

As linhas que saem da região de Itapagipe, como Ribeira, Massaranduba e Uruguai, com destino ao Comércio, Campo Grande e Barra, passarão a circular pelo Largo de Roma, Avenida Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Rua do Imperador, Rua Barão de Cotegipe e Avenida Engenheiro Oscar Pontes, retomando depois seus percursos habituais.

Já os ônibus que partem do Largo do Tanque e da Suburbana com os mesmos destinos seguirão pelo Largo dos Mares, Rua do Imperador, Rua Barão de Cotegipe e Avenida Engenheiro Oscar Pontes antes de retornar ao itinerário regular.

As linhas com destino à Suburbana, Ribeira e bairros vizinhos não terão alterações e continuarão operando normalmente.

Linha do Acesso Norte também sofre mudanças

A linha 1144 – Terminal Acesso Norte x Comércio (Via Expressa) também terá um novo percurso durante a operação.

O coletivo seguirá pela Rua Fernandes Vieira, Rua José Tourinho, Rua do Imperador e Rua Barão de Cotegipe antes de voltar ao trajeto habitual.

Outra mudança prevista para esta primeira etapa é a transferência temporária do ponto de embarque e desembarque das linhas provenientes da região de Itapagipe para a Rua do Imperador.

Obras serão executadas em três etapas

Segundo o Governo da Bahia, a intervenção será dividida em três fases. A primeira terá duração estimada de 45 dias e será destinada à implantação de uma nova tubulação.

Em seguida, ocorrerá a ligação da rede existente, etapa prevista para durar cerca de três dias e que exigirá a redução da circulação de veículos para apenas uma faixa.

Na fase final, com previsão de 25 dias, será concluída a implantação da galeria de drenagem e esgotamento sanitário nas proximidades do Terminal da Calçada.

Operação será acompanhada pela Semob

Durante todo o período das intervenções, agentes da Semob acompanharão a operação do transporte coletivo e poderão realizar ajustes nos itinerários caso haja necessidade.

As concessionárias de ônibus também manterão equipes de apoio nos locais afetados para orientar motoristas e passageiros durante as mudanças provocadas pelas obras do VLT.

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Salvador Semob VLT de Salvador

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