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Feijoada de Ogum completa 31 anos e reforça fé e tradição no 2 de Julho

Ação conta com distribuição gratuita de milhares de refeições para o público

Jair Mendonça Jr. e Victoria Isabel
Por Jair Mendonça Jr. e Victoria Isabel
Imagem ilustrativa da imagem Feijoada de Ogum completa 31 anos e reforça fé e tradição no 2 de Julho
Foto: Eduardo Ravi / Ag A TARDE

Há 31 anos, uma família mantém viva uma das tradições do 2 de Julho em Salvador: a Feijoada de Ogum. A iniciativa reúne fé e solidariedade por meio da distribuição gratuita de milhares de refeições para o público que acompanha as celebrações da Independência da Bahia.

Responsáveis pela ação, Valdineia de Souza e o marido, Adilson Lima, começaram a tradição de forma modesta e, ao longo das décadas, transformaram a feijoada em um dos momentos marcantes das celebrações da Independência da Bahia.

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Em entrevista ao Portal A TARDE, a filha do casal, Priscila Jesus, relembrou o início da iniciativa.

“Nós começamos há 31 anos atrás com somente 1 kg de feijão. Era uma feijoada na oficina, uma feijoada menor, 1 kg, 2 kg e aí foi tomando uma proporção. Hoje, em 2026, quando comemoramos 31 anos dessa feijoada, nós estamos falando não só da fé da cura, mas estamos falando do amor."

Priscila Jesus
Priscila Jesus - Foto: Eduardo Ravi / Ag A TARDE

Segundo ela, a tradição vai além da distribuição de alimentos e representa um ato de generosidade e devoção.

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“Falando do amor, da caridade de dar o nosso melhor, de dar o nosso tempo, de dar uma comida que é deliciosa, uma comida que nós baiamos, valorizamos muito e atrelado a fé que temos em Ogum, na proteção da abundância, da troca de dar e de receber, de fazer o nosso melhor que é sem dúvida o que importa”, completou.

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2 de Julho Feijoada Salvador

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