CBF define limite de 30 minutos para Neymar na Seleção Brasileira

A utilidade de Neymar Jr. na Seleção Brasileira na Copa do Mundo passou a ser questionada depois do técnico Carlo Ancelotti deixar o atacante no banco de reservas justamente quando a equipe mais precisava de gols, durante o duelo contra o Japão.

O comandante afirmou, em entrevista coletiva depois da partida, que o camisa 10 entraria em campo no segundo tempo, mas, como o Brasil conseguiu reagir, controlar o jogo e criar oportunidades, o plano passou para usá-lo apenas em uma possível prorrogação. Gabriel Martinelli, entretanto, marcou nos acréscimos e decidiu o confronto antes a alteração que fosse necessária.

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De acordo com o UOL, a avaliação interna da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é de que, neste momento, Neymar consiga atuar com a máxima intensidade por cerca de 30 minutos. Segundo a reportagem, a minutagem pode aumentar conforme a evolução física do atacante.

O camisa 10 estreou na Copa do Mundo durante a partida contra Escócia, pela fase de grupos — onde atuou por cerca de 15 minutos. Mesmo passando em branco contra o Japão, o jogador segue à disposição para encarar a Noruega e, de acordo com o próprio Ancelotti, com disposição para jogar 90 minutos, se for necessário.

"Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E obviamente ele quer jogar, como sempre jogou", disse o treinador em entrevista coletiva.

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo, 5, às 17h, no Estádio de Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.