Ancelotti fala sobre Neymar e garante não ser "nem gênio, nem tonto"

Focado no duelo decisivo das oitavas de final da Copa do Mundo 2026, Carlo Ancelotti analisou o próximo desafio da Seleção Brasileira contra a Noruega, marcado para este domingo, 5, às 17h (de Brasília). O técnico destacou as qualidades do adversário europeu e rasgou elogios à principal estrela do time rival: Erling Haaland.

O comandante da Amarelinha rejeita os rótulos de genialidade, mas descarta qualquer rótulo de ingenuidade na sua função. Em meio às projeções para o mata-mata contra a Noruega pelas oitavas de final do Mundial, o técnico avaliou suas decisões táticas na vitória de virada sobre a seleção japonesa.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante entrevista, o italiano fez uma reflexão sobre a vulnerabilidade que cerca a sua profissão, relembrando decisões que tomou no triunfo por 2 a 1, tais como segurar Casemiro em campo e apostar na entrada de Gabriel Martinelli.

"É frágil porque o êxito é dos jogadores, e a culpa é do treinador. O que diriam se não ganhássemos do Japão? O que poderia passar com a não substituição do Casemiro e a entrada do Martinelli? De quem seria a culpa, para você? Minha, não? Eu entendo isso perfeitamente, e por isso quero manter muito equilíbrio", disse o treinador em conversa com a Folha de S. Paulo.

É 100% certo que não sou um gênio. Mas é 100% certo que não sou tonto. Carlo Ancelotti - Técnico do Brasil

Neymar na Copa do Mundo

O status de Neymar dentro do elenco também foi pauta na coletiva do comandante. O craque não entrou em campo no duelo diante do Japão, porém Ancelotti assegurou que o atacante reúne condições físicas para suportar o confronto completo.

"O importante é que ele pode jogar. Quanto tempo, ninguém sabe. Ele tem experiência para manejar o ritmo de jogo. Quando eu entender que a equipe precisa dele, vou colocá-lo. Ele pode jogar os 90 minutos", garantiu.

O técnico fez questão de elogiar a postura profissional do camisa 10 nos bastidores, mesmo no período em que esteve entre os reservas. "Ele não está conformado, mas se comporta e treina muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. Estou muito contente com ele. E ele quer jogar, como sempre jogou", disse.

"Ele não pede 'quero jogar', mas é bastante claro. E positivo. Um jogador não pode ficar contente de estar no banco", garantiu.

Neymar em treino nos Estados Unidos - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Brasil vs Noruega

Sobre a partida decisiva pelas oitavas de final, o treinador italiano analisou o cenário de pressão mútua e destacou que o planejamento brasileiro vai muito além de neutralizar o principal astro norueguês.

"Neste ponto, todos os jogos são duros. Em um mata-mata, entram em jogo muitos fatores, não só aspectos de estratégia, mas também mentais. A Noruega é uma boa equipe, com bons jogadores, Haaland é um dos melhores jogadores do mundo. Sempre é díficil, mas estamos confiantes de que teremos um bom jogo", comentou Ancelotti.

"Nossa preparação não está focada apenas no Haaland. A seleção norueguesa tem boa estratégia e um treinador experiente. É um time muito bem organizado na linha defensiva, e muito forte na bola parada, por exemplo. São jogadores com bom preparo físico", finalizou o treinador.

Agora é nas oitavas!

Brasil e Noruega duelam por uma vaga nas quartas de final no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), com o início da partida agendado para o fim da tarde deste domingo, às 17h (horário de Brasília).