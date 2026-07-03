Vídeo: Seleção do Egito se envolve em briga com polícia de Dallas

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O clima nos bastidores da Copa do Mundo 2026 ficou tenso na última quinta-feira, 02. Durante uma sessão de interação com torcedores nas dependências de Dallas, onde a seleção egípcia concentra suas atividades, um momento de proximidade com o público terminou em confronto.

De acordo com relatos de testemunhas e imagens que circulam nas redes sociais, o auxiliar técnico Ibrahim Hassan, figura central da comissão liderada por Hossam Hassan, aproximou-se de um grupo de crianças para fotos. Em um movimento interpretado pela delegação egípcia como desproporcional, um policial de Dallas interveio empurrando o membro da comissão.

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A reação foi imediata. Jogadores e seguranças da equipe africana confrontaram o agente, resultando em uma troca de empurrões e intensa discussão que interrompeu o cronograma da equipe por alguns minutos.

Confira o vídeo

Medidas imediatas e posicionamento oficial

A rapidez da resposta das autoridades locais evitou que o incidente escalasse para consequências mais graves, especialmente considerando a logística sensível da Copa do Mundo.