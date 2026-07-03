COPA 2026
Vídeo: Seleção do Egito se envolve em briga com polícia de Dallas
Auxiliar técnico da seleção egípcia foi empurrado por policial durante interação com torcedores
O clima nos bastidores da Copa do Mundo 2026 ficou tenso na última quinta-feira, 02. Durante uma sessão de interação com torcedores nas dependências de Dallas, onde a seleção egípcia concentra suas atividades, um momento de proximidade com o público terminou em confronto.
De acordo com relatos de testemunhas e imagens que circulam nas redes sociais, o auxiliar técnico Ibrahim Hassan, figura central da comissão liderada por Hossam Hassan, aproximou-se de um grupo de crianças para fotos. Em um movimento interpretado pela delegação egípcia como desproporcional, um policial de Dallas interveio empurrando o membro da comissão.
A reação foi imediata. Jogadores e seguranças da equipe africana confrontaram o agente, resultando em uma troca de empurrões e intensa discussão que interrompeu o cronograma da equipe por alguns minutos.
Confira o vídeo
Medidas imediatas e posicionamento oficial
A rapidez da resposta das autoridades locais evitou que o incidente escalasse para consequências mais graves, especialmente considerando a logística sensível da Copa do Mundo.
- Afastamento do agente: a polícia de Dallas confirmou que o policial envolvido diretamente na ação foi removido da escolta da delegação do Egito.
- Intervenção diplomática: o Consulado do Egito em Dallas entrou em contato com os organizadores do evento e autoridades policiais para garantir a segurança dos atletas e evitar novos episódios.
- Foco no mundial: apesar do susto, a Federação Egípcia de Futebol reforçou que o elenco mantém o foco total na preparação para o duelo decisivo contra a Austrália, válido pelos 16avos de final.