Modric critica VAR após derrota da Croácia: "Não foi criado pra isso"

Siga o A TARDE no Google

A eliminação da Croácia na Copa do Mundo diante de Portugal, pelo placar de 2 a 1 em Toronto, deixou Luka Modric na bronca com o apito. Na saída de campo nesta quinta-feira, o capitão e camisa 10 não escondeu a frustração e apontou a interferência do VAR como fator determinante para o resultado negativo.

A revolta dos croatas gira em torno de duas decisões cruciais da arbitragem de vídeo na etapa final. O primeiro gerou o pênalti de Vlasic em Renato Veiga, marcado pelo árbitro Espen Eskas após revisão.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O segundo foi o gol de empate anulado por impedimento eletrônico nos instantes finais, que acusou uma suposta resvalada de cabeça de Matanovic antes do gol de Pasalic.

"As decisões da arbitragem nos prejudicaram. Se tivesse acontecido ao contrário, eles estariam na mesma situação. O pênalti é um lance em que os dois estão se agarrando. Existem muitas jogadas assim. Também não está claro que Matanovic tenha tocado na bola com o cabelo no gol anulado", disse Modric na zona mista, em declarações publicadas pelo As.

O VAR não foi criado para isso, mas para corrigir erros claros. Luka Modric - meio-campista da Croácia

Aposentadoria vem aí?

O revés também carimbou o ponto final da trajetória do craque de 40 anos defendendo o seu país, já que ele havia antecipado que este seria seu último torneio internacional.

No entanto, o jogador do Milan — que negocia sua renovação após o clube italiano ficar fora da Liga dos Campeões — preferiu fazer mistério sobre pendurar as chuteiras em definitivo.

"Hoje não é o dia. Em breve vocês saberão minha decisão", esquivou-se.