COPA DO MUNDO
Modric critica VAR após derrota da Croácia: "Não foi criado pra isso"
Craque da seleção do leste europeu questionou a arbitragem da Copa do Mundo
A eliminação da Croácia na Copa do Mundo diante de Portugal, pelo placar de 2 a 1 em Toronto, deixou Luka Modric na bronca com o apito. Na saída de campo nesta quinta-feira, o capitão e camisa 10 não escondeu a frustração e apontou a interferência do VAR como fator determinante para o resultado negativo.
A revolta dos croatas gira em torno de duas decisões cruciais da arbitragem de vídeo na etapa final. O primeiro gerou o pênalti de Vlasic em Renato Veiga, marcado pelo árbitro Espen Eskas após revisão.
O segundo foi o gol de empate anulado por impedimento eletrônico nos instantes finais, que acusou uma suposta resvalada de cabeça de Matanovic antes do gol de Pasalic.
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"As decisões da arbitragem nos prejudicaram. Se tivesse acontecido ao contrário, eles estariam na mesma situação. O pênalti é um lance em que os dois estão se agarrando. Existem muitas jogadas assim. Também não está claro que Matanovic tenha tocado na bola com o cabelo no gol anulado", disse Modric na zona mista, em declarações publicadas pelo As.
O VAR não foi criado para isso, mas para corrigir erros claros.Luka Modric - meio-campista da Croácia
Aposentadoria vem aí?
O revés também carimbou o ponto final da trajetória do craque de 40 anos defendendo o seu país, já que ele havia antecipado que este seria seu último torneio internacional.
No entanto, o jogador do Milan — que negocia sua renovação após o clube italiano ficar fora da Liga dos Campeões — preferiu fazer mistério sobre pendurar as chuteiras em definitivo.
"Hoje não é o dia. Em breve vocês saberão minha decisão", esquivou-se.