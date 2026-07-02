Portugal elimina Croácia com gol de Cristiano Ronaldo e avança na Copa

Foi com a marca de Cristiano Ronaldo — e, curiosamente, também após sua saída de campo — que Portugal carimbou a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Em jogo emocionante contra a Croácia, os portugueses saíram atrás no placar com gol de Ivan Perisic, mas reagiram graças ao camisa 7, que converteu um pênalti e recolocou a equipe na partida.

Já nos minutos finais, o técnico Roberto Martínez decidiu sacar Cristiano Ronaldo e apostar na entrada de Gonçalo Ramos. A substituição, inicialmente questionável por retirar o principal nome da seleção em um momento decisivo, acabou surtindo efeito.

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Aos 49 minutos do segundo tempo, Gonçalo Ramos aproveitou a oportunidade e marcou o gol da vitória por 2 a 1, garantindo a classificação portuguesa. O gol do jovem atacante não foi o último lance da partida. Já no apagar das luzes, a Croácia chegou a fazer o gol de empate aos 55 minutos do segundo tempo, mas a jogada, apesar de se tratar de um gol contra, foi anulada por impedimento.

Além de ajudar a manter Portugal vivo na disputa pelo título, Cristiano Ronaldo encerrou um dos poucos tabus restantes em sua trajetória. O gol de empate foi o primeiro do atacante em uma partida de mata-mata de Copa do Mundo.

Agora, a seleção portuguesa terá pela frente mais um grande desafio. Nas quartas de final, Portugal enfrentará a Espanha, que goleou a Áustria nesta quinta-feira, 2. O clássico ibérico está marcado para a próxima segunda-feira, 6, às 16h, em Dallas, nos Estados Unidos.