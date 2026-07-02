Irmã de Cristiano Ronaldo revela decisão inédita sobre futuro em Copas

A trajetória de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo pode estar chegando ao fim. Horas antes do duelo entre Portugal e Croácia, válido pela segunda fase do Mundial de 2026, Kátia Aveiro, irmã do atacante, afirmou que a atual edição deve marcar a despedida do camisa 7 da principal competição do futebol.

Em entrevista ao canal Sport TV, de Portugal, Kátia revelou que, pela informação que tem, acredita estar diante da última participação do astro português em um Mundial e pediu que os torcedores aproveitem os momentos finais do jogador na competição.

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"Pela informação que tenho, podem se despedir, porque eu acredito que esta é (sua última Copa do Mundo). Então aproveitem. Acredito que não é ainda hoje que vão se despedir (dele), mas está breve. Eu acredito muito que esta é a despedida. Por isso, aproveitem muito que vai ser difícil encontrar alguém (igual). Não estou a falar (de aposentadoria) da seleção de Portugal. A informação que tenho de fonte segura, acredito que é the last dance (a última dança em inglês). Então, vamos aproveitar", disse.

Ela também exaltou o legado construído pelo atacante ao longo de mais de duas décadas de carreira e defendeu a importância de Cristiano para a história do esporte.

Quem entende de futebol, quem gosta de futebol, tem que gostar com Cristiano Ronaldo. Quem não gosta de Cristiano Ronaldo, não gosta de futebol. Kátia Aveiro

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo segue acumulando feitos históricos. Nesta Copa do Mundo, tornou-se o primeiro atleta a marcar gols em seis edições diferentes do torneio e ultrapassou Eusébio para assumir, de forma isolada, a liderança da artilharia de Portugal em Mundiais, chegando a 10 gols.

Apesar dos recordes, o desempenho do português nos outros compromissos da fase de grupos foi alvo de questionamentos da imprensa e de parte dos torcedores. Kátia Aveiro, no entanto, minimizou as críticas e destacou a trajetória de superação vivida pela família.

Kátia Aveiro e Cristiano Ronaldo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

"O Ronaldo está a partir pedra há 20 e tal anos. Vocês acham que a gente não é feliz? A gente viveu tanta coisa, conquistou tanta coisa. Olhem onde é que nós estamos, a família Aveiro, o Cristiano Ronaldo. Olhem de onde é que nós saímos. Vocês acham que esses comentários, essas conversas vão nos atingir depois de toda a luta que nós tivemos? De tudo aquilo que o meu irmão passou? De toda a conquista que a minha mãe teve? Do sofrimento que a gente passou de lá de trás? Vocês acham que essas críticas vai interferir na nossa evolução, na nossa felicidade? Jamais", completou.