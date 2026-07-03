Filho de Zidane é superado, e Suíça elimina a Argélia da Copa

A classificação da Suíça para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi confirmada na madrugada desta sexta-feira, 3, após a equipe vencer a Argélia por 2 a 0, em duelo disputado no BC Place, em Vancouver. Breel Embolo abriu o placar ainda nos minutos iniciais, enquanto Dan Ndoye definiu o resultado na etapa complementar, garantindo a permanência dos europeus na briga pelo título.

Com o avanço, a seleção comandada por Murat Yakin agora espera o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana para conhecer seu adversário nas oitavas. Caso siga adiante, poderá cruzar o caminho da Argentina, atual campeã mundial, em uma eventual disputa pelas quartas de final.

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A campanha mantém viva a possibilidade de a Suíça igualar sua melhor participação em Copas do Mundo, alcançada em 1934, 1938 e 1954, quando chegou às quartas de final. Já a Argélia encerra sua trajetória na competição ainda na fase de 16-avos, sem repetir o desempenho de 2014, quando alcançou as oitavas.

Suíça abriu vantagem cedo

O time europeu tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Depois de uma tentativa sem perigo da Argélia, Houssem Aouar finalizou fraco, e a resposta suíça foi imediata. Aos 10 minutos, Johan Manzambi fez boa jogada pela direita, escapou da marcação e encontrou Breel Embolo, que apenas completou para o fundo da rede.

A vantagem quase aumentou pouco depois. Manzambi voltou a participar da jogada ofensiva, a bola passou por Remo Freuler e chegou a Denis Zakaria, que desperdiçou a oportunidade ao finalizar mal. Antes do intervalo, Zakaria ainda levou perigo em uma cabeçada que saiu pela linha de fundo.

Ndoye amplia e garante a vaga

Mesmo após o intervalo, a Suíça manteve o controle da partida e transformou a superioridade em mais um gol. A defesa argelina afastou parcialmente a bola, que sobrou para Dan Ndoye. O atacante aproveitou o espaço e bateu colocado para fazer o segundo dos europeus.

Sem conseguir reagir, a Argélia criou poucas oportunidades. Riyad Mahrez tentou em chute bloqueado pela defesa suíça, enquanto a melhor chance restante ficou com Fabian Rieder. Livre na pequena área após cruzamento de Zakaria, o meia finalizou para boa defesa de Luca Zidane, que evitou um placar ainda mais elástico.