Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Filho de Zidane é superado, e Suíça elimina a Argélia da Copa

Seleção suíça confirmou o favoritismo e aguarda o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana

Luan Julião
Por
Breel Embolo e Dan Ndoye marcaram os gols da vitória por 2 a 0
Breel Embolo e Dan Ndoye marcaram os gols da vitória por 2 a 0 - Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A classificação da Suíça para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi confirmada na madrugada desta sexta-feira, 3, após a equipe vencer a Argélia por 2 a 0, em duelo disputado no BC Place, em Vancouver. Breel Embolo abriu o placar ainda nos minutos iniciais, enquanto Dan Ndoye definiu o resultado na etapa complementar, garantindo a permanência dos europeus na briga pelo título.

Com o avanço, a seleção comandada por Murat Yakin agora espera o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana para conhecer seu adversário nas oitavas. Caso siga adiante, poderá cruzar o caminho da Argentina, atual campeã mundial, em uma eventual disputa pelas quartas de final.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A campanha mantém viva a possibilidade de a Suíça igualar sua melhor participação em Copas do Mundo, alcançada em 1934, 1938 e 1954, quando chegou às quartas de final. Já a Argélia encerra sua trajetória na competição ainda na fase de 16-avos, sem repetir o desempenho de 2014, quando alcançou as oitavas.

Suíça abriu vantagem cedo

O time europeu tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Depois de uma tentativa sem perigo da Argélia, Houssem Aouar finalizou fraco, e a resposta suíça foi imediata. Aos 10 minutos, Johan Manzambi fez boa jogada pela direita, escapou da marcação e encontrou Breel Embolo, que apenas completou para o fundo da rede.

Leia Também:

MUITO QUENTE!

Jogo do Brasil tem previsão de forte calor e sensação de quase 40°
Jogo do Brasil tem previsão de forte calor e sensação de quase 40° imagem

FIM DO JEJUM!

Portugal elimina Croácia com gol de Cristiano Ronaldo e avança na Copa
Portugal elimina Croácia com gol de Cristiano Ronaldo e avança na Copa imagem

DESPEDIDA?

Irmã de Cristiano Ronaldo revela decisão inédita sobre futuro em Copas
Irmã de Cristiano Ronaldo revela decisão inédita sobre futuro em Copas imagem

A vantagem quase aumentou pouco depois. Manzambi voltou a participar da jogada ofensiva, a bola passou por Remo Freuler e chegou a Denis Zakaria, que desperdiçou a oportunidade ao finalizar mal. Antes do intervalo, Zakaria ainda levou perigo em uma cabeçada que saiu pela linha de fundo.

Ndoye amplia e garante a vaga

Mesmo após o intervalo, a Suíça manteve o controle da partida e transformou a superioridade em mais um gol. A defesa argelina afastou parcialmente a bola, que sobrou para Dan Ndoye. O atacante aproveitou o espaço e bateu colocado para fazer o segundo dos europeus.

Sem conseguir reagir, a Argélia criou poucas oportunidades. Riyad Mahrez tentou em chute bloqueado pela defesa suíça, enquanto a melhor chance restante ficou com Fabian Rieder. Livre na pequena área após cruzamento de Zakaria, o meia finalizou para boa defesa de Luca Zidane, que evitou um placar ainda mais elástico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Argélia Copa do Mundo 2026 oitavas de final Suiça

Relacionadas

Mais lidas