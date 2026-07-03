Jogo do Brasil tem previsão de forte calor e sensação de quase 40°

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A previsão para o duelo entre Brasil e Noruega, no domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, em New Jersey, aponta para um cenário de calor extremo no MetLife Stadium.

Segundo a AccuWeather, a temperatura no horário da partida deve ficar em torno de 34°C, mas a sensação térmica pode atingir cerca de 39°C — podendo ser ainda maior sob o sol direto. A umidade prevista, de 59%, deve intensificar a sensação de abafamento.

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O alerta meteorológico também inclui possibilidade de chuva durante o jogo, com cerca de 55% de chance de precipitação e risco de tempestades isoladas. Os ventos podem chegar a 13 km/h.

O calor intenso é associado à atuação de uma 'cúpula de calor' sobre a região leste dos Estados Unidos, fenômeno que concentra ar quente e úmido e eleva drasticamente as temperaturas.

Em contato com a CNN, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que não adotará medidas específicas para o jogo diante dos europeus e irá manter os procedimentos normalmente adotados em situações de calor extremo.

Estádio exposto e medidas de alívio

Diferente de arenas climatizadas como as de Atlanta, Dallas e Houston, o MetLife não possui ar-condicionado, deixando atletas e torcedores diretamente expostos ao clima.

Para amenizar o impacto, o local conta com áreas de resfriamento com névoa de água e pontos de hidratação. Ainda assim, autoridades locais já demonstraram preocupação com a segurança do público diante das altas temperaturas.

A própria Fifa adotou pausas obrigatórias de três minutos para hidratação durante as partidas, realizadas por volta dos 22 minutos de cada tempo.

Pausa para hidratação em jogo do Brasil na Copa do Mundo - Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alerta das autoridades

Antes do torneio, autoridades de Nova York já haviam alertado para o risco de calor extremo na cidade, recomendando centros de resfriamento gratuitos, hidratação constante e cuidados com pessoas mais vulneráveis.

Com sol se pondo apenas por volta das 20h30, o jogo deve ocorrer sob forte incidência solar do início ao fim, em um dos períodos mais quentes do ano na região.