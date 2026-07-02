Espanha quebra jejum de 16 anos, vence Áustria e avança na Copa

Se passaram 16 anos e três Copas do Mundo, mas a Espanha finalmente voltou a vencer em um mata-mata de Mundial. Na tarde desta quinta-feira, 2, os espanhóis confirmaram o favoritismo e, sem sustos, venceram a Áustria por 3 a 0, com dois gols de Oyarzabal e um de Pedro Porro.

Uma das seleções mais fortes da competição, a Espanha entrou em campo com o peso de não ter vencido uma partida eliminatória desde a edição de 2010, quando se sagrou campeã pela primeira vez na história. Desde então, a Espanha foi eliminada na fase de grupos em 2014, e nas oitavas de final em 2018 e 2022.

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Os espanhóis também mantiveram o tabu de não terem sofrido gols na Copa, sendo, ao lado do México, a única seleção que pode se orgulhar desse feito. Foram cinco gols marcados e nenhum sofrido em quatro partidas.

Com a classificação, a Espanha agora aguarda o resultado do confronto entre Portugal e Croácia para conhecer seu adversário nas oitavas de final. O duelo da próxima fase acontece na próxima segunda-feira, 6, às 16h, em Dallas, nos Estados Unidos.

Mais um recorde

A Espanha também superou uma marca que já durava décadas em Copas do Mundo. Liderado pelo goleiro Unai Simón, a equipe bateu o recorde de mais minutos consecutivos sem sofrer gols em Mundiais, superando o feito de 517 minutos obtido pelo goleiro italiano Walter Zenga, na Copa de 1990.