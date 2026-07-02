Treinador do RD Congo descobriu a morte do pai no dia da eliminação

Siga o A TARDE no Google

A entrevista coletiva após a eliminação da RD Congo na Copa do Mundo de 2026, que aconteceu nesta quarta-feira, 1, foi marcada por um momento de emoção envolvendo o treinador Sébastien Desabre, que descobriu que seu pai havia falecido.

Após a virada sofrida contra a Inglaterra, o assessor de imprensa da Seleção Congolesa encerrou a coletiva dizendo que o pai do treinador havia falecido.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Gostaríamos de informar que o técnico perdeu o pai. Nossos sinceros sentimentos", declarou Jerry Kalemo.

As imagens mostram o treinador visivelmente abalado. Desabre agradeceu rapidamente a manifestação de apoio com um “obrigado” antes de deixar a sala de entrevistas. A reação do técnico deu a entender que ele havia recebido a notícia naquele momento.

Veja vídeo do momento:

QUE TRISTEZA! O treinador Sébastien Desabre respondia perguntas sobre a eliminação para a Inglaterra e foi informado da morte do pai após o fim dos questionamentos. O anúncio foi feito por um integrante da comunicação da federação congolesa. #Congo #Futebol #CopadoMundo pic.twitter.com/kdtE9mJna7 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) July 2, 2026

Treinador teria sido informado antes do jogo

No entanto, o jornal “Journal de Kinshasa” da RD Congo, informou que o treinador já sabia da morte do pai antes do início do jogo.

Conforme o veículo, o ministro dos Esportes da República Democrática do Congo, Didier Budimbu, afirmou que, mesmo após receber a notícia, o treinador optou por permanecer no comando da equipe durante o confronto.

Apesar da declaração, nem a Federação Congolesa de Futebol nem a imprensa local informaram oficialmente em que momento Desabre foi comunicado sobre o falecimento do pai.

Treinador não se pronunciou

Após o esclarecimento na entrevista coletiva, o treinador deixou o local sem apresentar novas informações sobre a perda.