Após vexame na Copa, Alemanha anuncia saída de técnico e define alvo

A Alemanha anunciou, nesta sexta-feira, 3, a saída de Julian Nagelsmann após a eliminação para o Paraguai na fase 16-avos da Copa do Mundo. No mesmo anúncio feito através de uma nota, a federação alemã também afirmou que a prioridade é acertar com Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool.

Livre no mercado, Klopp virou o plano A da DFB. Conhecido por suas passagens históricas por Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool — onde conquistou a Champions League em 2019 —, o treinador estava atuando como diretor global da Red Bull desde que deixou a Inglaterra em 2024. Segundo a própria nota oficial do país, o interesse é mútuo:

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"Com relação à nomeação de um novo treinador, a direção da DFB agora buscará conversar com Jürgen Klopp. Ele já sinalizou sua ampla disposição em assumir o cargo", diz o comunicado da Alemanha.

A queda de Nagelsmann foi sacramentada após uma cobrança interna. Informações da Sky Sport apontam que os principais nomes da federação (Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler e Hans-Joachim Watzke) aconselharam o comandante a entregar o cargo para preservar sua imagem após o fracasso no Mundial.

Ele aceitou a sugestão depois de avaliar o cenário. A decisão final foi tomada na última quinta-feira, 2, em Frankfurt, durante um encontro de três horas entre o profissional e a alta cúpula da entidade.

Despedida e frustração

No comunicado de despedida, o jovem técnico desabafou sobre o fim do ciclo: "Refleti muito nos dias que se seguiram à nossa eliminação e consultei pessoas de confiança, tanto pessoalmente quanto dentro da federação. A decisão não foi nada fácil para mim. Minha prioridade sempre foi o sucesso da equipe. Depois de uma decepção tão amarga, eles merecem a chance de um novo começo. Quero agradecer à minha comissão técnica, à equipe de apoio e a todos na federação que nos apoiaram, especialmente aos jogadores com quem tive o privilégio de trabalhar".

A seleção alemã foi eliminada pelo Paraguai nos pênaltis, uma zebra inesperada. Apesar do resultado de campo, a diretoria fez questão de adotar um tom cortês e elogioso publicamente ao falar sobre o antigo comandante.

"A Federação Alemã de Futebol agradece expressamente a Julian Nagelsmann pelo trabalho realizado desde setembro de 2023. Ele se destacou pelo enorme comprometimento e por sua extraordinária ambição. Além disso, Julian é uma pessoa extremamente responsável e íntegra, muito estimada por todos nós", disse Bernd Neuendorf, presidente da federação alemã no comunicado.