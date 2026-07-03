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QUE RESENHA!

Meme viraliza e Haaland convida Vini Jr. para recriar cena de filme

Interação bem-humorada acontece às vésperas do jogo entre Brasil e Noruega

João Grassi
Por
Montagem com Erling Haaland e Vinícius Júnior
Montagem com Erling Haaland e Vinícius Júnior - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Se o clima antes de um mata-mata de Copa do Mundo costuma ser tenso, a inteligência artificial resolveu quebrar o gelo da melhor forma possível. Uma montagem hilária uniu Erling Haaland e Vinícius Júnior nas redes sociais às vésperas do jogo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final.

O vídeo, totalmente inspirado no clássico filme 'As Branquelas' (2004), viralizou e arrancou reações bem-humoradas dos próprios craques. Foi utilizada a tecnologia de deepfake para colocar os rostos de Haaland e Vini na icônica cena do carro, onde os personagens soltam a voz ao som de 'A Thousand Miles', hit da cantora Vanessa Carlton.

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O atacante norueguês curtiu tanto o resultado que comentou a publicação no Instagram cutucando o brasileiro: "Precisamos recriar isso", mandou o cometa. Vini Jr. entrou na onda na hora e respondeu com uma sequência de emojis de risada.

Para fechar com chave de ouro, até o ator Terry Crews, o eterno Latrell Spencer do filme, apareceu nos comentários para deixar sua risada e abençoar o meme.

Veja abaixo outros memes inspirados no filme

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