QUE RESENHA!
Meme viraliza e Haaland convida Vini Jr. para recriar cena de filme
Interação bem-humorada acontece às vésperas do jogo entre Brasil e Noruega
Se o clima antes de um mata-mata de Copa do Mundo costuma ser tenso, a inteligência artificial resolveu quebrar o gelo da melhor forma possível. Uma montagem hilária uniu Erling Haaland e Vinícius Júnior nas redes sociais às vésperas do jogo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final.
O vídeo, totalmente inspirado no clássico filme 'As Branquelas' (2004), viralizou e arrancou reações bem-humoradas dos próprios craques. Foi utilizada a tecnologia de deepfake para colocar os rostos de Haaland e Vini na icônica cena do carro, onde os personagens soltam a voz ao som de 'A Thousand Miles', hit da cantora Vanessa Carlton.
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O atacante norueguês curtiu tanto o resultado que comentou a publicação no Instagram cutucando o brasileiro: "Precisamos recriar isso", mandou o cometa. Vini Jr. entrou na onda na hora e respondeu com uma sequência de emojis de risada.
Para fechar com chave de ouro, até o ator Terry Crews, o eterno Latrell Spencer do filme, apareceu nos comentários para deixar sua risada e abençoar o meme.
O Brasil não é pra amadores! 🤣 Erling Haaland, da seleção da Noruega, entrou na onda dos memes brasileiros e marcou Vini Jr. em um vídeo que imita uma das cenas mais icônicas de #AsBranquelas.— Hugo Gloss (@HugoGloss) July 3, 2026
📹: Stay Humble Central pic.twitter.com/q97yCsLjYI
Veja abaixo outros memes inspirados no filme
To rindo demais dessa zoeira do Vini Jr com Haaland com a cena do filme: As Branquelas!🤣🤣🤣🗣🗣 pic.twitter.com/elKc5UEhhY— Mauricio Leite #VAI CORINTHIANS (@MauricioLeite89) July 1, 2026
July 2, 2026