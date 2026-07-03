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HOME > COPA DO MUNDO

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS SEVERAS

FIFA recua e mantém horário de Brasil x Noruega neste domingo

Previsão apontava temperaturas próximas aos 40°C na região de East Rutherford, em Nova Jersey

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Brasil x Noruega
Brasil x Noruega - Foto: Images/AFP

A FIFA avaliava oficialmente a mudança de horário da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. O confronto acontece neste domingo, 5, às 16h, mas havia a chance de ser adiado em uma hora devido às condições climáticas severas previstas para Nova Jersey. No entanto, a entidade recuou da decisão.

Por que poderia mudar?

MetLife Stadium, palco do duelo, deve enfrentar um cenário climático desafiador no dia da partida
MetLife Stadium, palco do duelo, deve enfrentar um cenário climático desafiador no dia da partida - Foto: Images/AFP

O MetLife Stadium, palco do duelo, deve enfrentar um cenário climático desafiador no dia da partida. Dois fatores principais podiam levar a entidade a considerar o ajuste no cronograma:

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  • Ondas de calor: a previsão aponta temperaturas próximas aos 40°C na região de East Rutherford, o que representa um risco direto à integridade física dos atletas.
  • Instabilidade climática: além do calor extremo, há um alerta para a possibilidade de temporais severos, que poderiam comprometer a realização da partida no horário originalmente previsto.

Qual seria o novo horário do jogo?

Atualmente, o jogo está marcado para as 16h (horário local), ou 17h no horário de Brasília. Caso a FIFA confirmasse o adiamento de uma hora para buscar temperaturas mais amenas e evitar o pico do calor, a partida passaria para as 18h (horário de Brasília).

A expectativa é que a decisão final seja comunicada pela entidade ainda nesta sexta-feira, dia 3 de julho.

Até o fechamento desta matéria, a FIFA ainda não emitiu o comunicado oficial confirmando o adiamento. Seguimos acompanhando.

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