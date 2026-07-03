FIFA recua e mantém horário de Brasil x Noruega neste domingo

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A FIFA avaliava oficialmente a mudança de horário da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. O confronto acontece neste domingo, 5, às 16h, mas havia a chance de ser adiado em uma hora devido às condições climáticas severas previstas para Nova Jersey. No entanto, a entidade recuou da decisão.

Por que poderia mudar?

MetLife Stadium, palco do duelo, deve enfrentar um cenário climático desafiador no dia da partida - Foto: Images/AFP

O MetLife Stadium, palco do duelo, deve enfrentar um cenário climático desafiador no dia da partida. Dois fatores principais podiam levar a entidade a considerar o ajuste no cronograma:

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Ondas de calor : a previsão aponta temperaturas próximas aos 40°C na região de East Rutherford, o que representa um risco direto à integridade física dos atletas.

: a previsão aponta temperaturas próximas aos 40°C na região de East Rutherford, o que representa um risco direto à integridade física dos atletas. Instabilidade climática : além do calor extremo, há um alerta para a possibilidade de temporais severos, que poderiam comprometer a realização da partida no horário originalmente previsto.

Qual seria o novo horário do jogo?

Atualmente, o jogo está marcado para as 16h (horário local), ou 17h no horário de Brasília. Caso a FIFA confirmasse o adiamento de uma hora para buscar temperaturas mais amenas e evitar o pico do calor, a partida passaria para as 18h (horário de Brasília).

A expectativa é que a decisão final seja comunicada pela entidade ainda nesta sexta-feira, dia 3 de julho.

Até o fechamento desta matéria, a FIFA ainda não emitiu o comunicado oficial confirmando o adiamento. Seguimos acompanhando.