CONDIÇÕES CLIMÁTICAS SEVERAS
FIFA recua e mantém horário de Brasil x Noruega neste domingo
Previsão apontava temperaturas próximas aos 40°C na região de East Rutherford, em Nova Jersey
A FIFA avaliava oficialmente a mudança de horário da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. O confronto acontece neste domingo, 5, às 16h, mas havia a chance de ser adiado em uma hora devido às condições climáticas severas previstas para Nova Jersey. No entanto, a entidade recuou da decisão.
Por que poderia mudar?
O MetLife Stadium, palco do duelo, deve enfrentar um cenário climático desafiador no dia da partida. Dois fatores principais podiam levar a entidade a considerar o ajuste no cronograma:
- Ondas de calor: a previsão aponta temperaturas próximas aos 40°C na região de East Rutherford, o que representa um risco direto à integridade física dos atletas.
- Instabilidade climática: além do calor extremo, há um alerta para a possibilidade de temporais severos, que poderiam comprometer a realização da partida no horário originalmente previsto.
Qual seria o novo horário do jogo?
Atualmente, o jogo está marcado para as 16h (horário local), ou 17h no horário de Brasília. Caso a FIFA confirmasse o adiamento de uma hora para buscar temperaturas mais amenas e evitar o pico do calor, a partida passaria para as 18h (horário de Brasília).
A expectativa é que a decisão final seja comunicada pela entidade ainda nesta sexta-feira, dia 3 de julho.
Até o fechamento desta matéria, a FIFA ainda não emitiu o comunicado oficial confirmando o adiamento. Seguimos acompanhando.