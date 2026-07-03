Scaloni desabafa após Argentina sofrer contra Cabo Verde

Perder para Cabo Verde e ser eliminado precocemente da Copa do Mundo "teria sido uma loucura". Foi com esse desabafo que Lionel Scaloni, técnico da Argentina, definiu o sentimento nos bastidores após a vitória dramática por 3 a 2 na prorrogação, nesta sexta-feira, 3.



Os atuais campeões mundiais flertaram de perto com um vexame histórico diante da valente seleção africana antes de carimbarem a vaga para as oitavas de final.



A partida, que parou as redes sociais pelo duelo folclórico entre Messi e "Vozinha" (como Cabo Verde é apelidada pelos torcedores brasileiros), expôs o desgaste da equipe albiceleste, que precisou de um gol contra no segundo tempo extra para evitar os pênaltis.

O desabafo do comandante no centésimo jogo

O confronto tenso marcou exatamente o 100º jogo de Scaloni no comando técnico da seleção argentina. Ao ser questionado sobre a dificuldade de encarar os Tubarões Azuis e o risco real de dar adeus ao Mundial no dia do seu centenário, o treinador não escondeu o alívio na entrevista pós-jogo.



"Foi uma partida muito difícil; é preciso sempre tirar os pontos positivos. Este time nunca desiste. Temos de parabenizar o adversário. Quando dizem que não existem adversários simples, eles provaram hoje que são uma grande equipe. Fico com a contribuição de todos. Terminamos muito cansados... eles deram tudo de si. Teria sido uma loucura perder, mas isso é futebol", Lionel Scaloni, técnico da Argentina.

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Gol contra salvador decide o drama no tempo extra

O roteiro do jogo justificou o tom pesado do treinador. Lionel Messi abriu o placar aos 29 minutos, mas Deroy Duarte empatou aos 59', forçando a prorrogação. No tempo extra, Lisandro Martínez balançou as redes aos 92', mas Cabo Verde buscou nova igualdade com Sidny Lopes Cabral, aos 103'. O alívio argentino só veio aos 111', graças ao gol contra do zagueiro Diney Borges.



Após sobreviver ao sufoco da fase de 16-avos de final, a Argentina agora foca suas atenções nas oitavas de final. O próximo adversário dos sul-americanos será o Egito, que garantiu sua classificação ao eliminar a Austrália na disputa por pênaltis.