Argentina sofre contra Cabo Verde, mas garante vaga contra o Egito

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Quem esperava uma goleada com sobras se enganou. A Argentina, na base de muito sufoco, venceu a seleção de Cabo Verde por 3 a 2, na prorrogação, em partida válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

A alviceleste saiu na frente com Lionel Messi, aos 29 minutos do primeiro tempo — este foi o sétimo gol do atleta nesta Copa do Mundo e o 20º ao longo dos seis mundiais que ele disputou. A equipe africana empatou no segundo tempo, aos 14 minutos, com Deroy Duarte. O jogo foi para o tempo extra.

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Na prorrogação, a Argentina voltou a ficar em vantagem aos 2 minutos da primeira etapa, com Lisandro Martinez. Mas, sem se deixar abater, os cabo-verdianos empataram novamente, com Lopes Cabral, aos 13.

No segundo tempo extra, a alviceleste ficou novamente à frente após uma cabeçada certeira de Cristian Romero, aos 6 minutos. Cabo Verde ainda tentou um novo empate na base da pressão, mas não conseguiu.

O resultado colocou a equipe comandada por Lionel Scaloni nas oitavas de final da competição. Eles vão enfrentar o Egito, na próxima terça-feira, 7, às 13h (horário de Brasília), em Atlanta.