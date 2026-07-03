15 filmes sobre esportes pra assistir no clima de Copa do Mundo

O esporte já foi retratado inúmeras vezes no cinema, sob diferentes olhares, gêneros e estilos. Seja em histórias baseadas em fatos reais ou em narrativas de superação, rivalidade e conquistas, essas produções ajudam a explicar porque a paixão pelo esporte continua sendo uma das maiores do mundo.

E no próximo domingo, 5, essa conexão ganha um significado ainda maior. O Brasil enfrenta a Noruega, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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A Seleção Brasileira chega embalada para o confronto depois de vencer o Japão por 2 a 1 na primeira rodada do mata-mata e manter a invencibilidade na competição. Enquanto a bola não rola, muitos torcedores aproveitam as horas que antecedem a partida para entrar ainda mais no clima do Mundial.

Embora o futebol seja o centro das atenções por causa da Copa do Mundo, também vale a pena revisitar histórias marcantes de outros esportes. O cinema já transformou boxe, tênis, automobilismo, natação, patinação artística, beisebol e futebol americano em produções emocionantes que conquistaram público e crítica.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu 15 filmes sobre esportes que ajudam a aquecer a torcida antes do jogo da Seleção e mostram que a paixão pelas competições vai muito além das quatro linhas.



15 filmes sobre esportes e onde assistir

Rivais

Cena de Rivais - Foto: Divulgação

Dirigido pelo premiado Luca Guadagnino, o longa acompanha Tashi, uma ex-tenista prodígio que passa a comandar a carreira do marido, Art, um campeão que atravessa uma fase de derrotas.



Na tentativa de recuperar a confiança do atleta, ela o inscreve em um torneio onde ele reencontra Patrick, antigo melhor amigo e ex-namorado de Tashi. O reencontro desperta rivalidades dentro e fora das quadras.

Onde assistir: Prime Video

Eu, Tonya

Cena de Eu, Tonya - Foto: Divulgação

Baseado em fatos reais, o filme acompanha a ascensão da patinadora artística Tonya Harding (Margot Robbie), que supera uma infância marcada por abusos e se torna um dos principais nomes do esporte nos Estados Unidos.



Enquanto busca uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, sua carreira é abalada por um dos episódios mais polêmicos da história da patinação, transformando sua trajetória para sempre.

Onde assistir: ClaroTV+



Nyad

Cena de Nyad - Foto: Divulgação

Inspirado em uma história real, o longa acompanha Diana Nyad, que aos 60 anos decide enfrentar um desafio considerado impossível: nadar os 161 quilômetros entre Cuba e a Flórida sem o auxílio de uma gaiola contra tubarões.



Ao lado da melhor amiga Bonnie Stoll e de uma equipe dedicada, a atleta encara águas-vivas, tubarões e o desgaste físico para provar que nunca é tarde para desafiar os próprios limites.

Onde assistir: Netflix

Menina de Ouro

Cena de Menina de Ouro - Foto: Divulgação

Frankie Dunn dedicou a vida ao boxe e construiu uma carreira treinando grandes lutadores. Marcado por problemas pessoais e resistente a criar novos vínculos, ele leva uma vida solitária ao lado do amigo Scrap, responsável por cuidar de seu ginásio.



Tudo muda quando Maggie Fitzgerald, uma mulher determinada a se tornar boxeadora profissional, insiste para que Frankie a treine. Mesmo acreditando que ela já passou da idade e recusando trabalhar com mulheres, o treinador acaba cedendo à persistência da jovem, iniciando uma parceria que mudará a vida dos dois.

Onde assistir: Prime Video

México 1986

Cena de México 1986 - Foto: Divulgação

A comédia dramática revisita os bastidores da escolha do México como sede da Copa do Mundo de 1986, depois que a Colômbia desistiu de receber o torneio. A produção mistura fatos históricos e humor para mostrar como o país assumiu o desafio.



No centro da história está Martín de la Torre, um político que vê no Mundial uma oportunidade para mudar sua carreira. Entre negociações e articulações, ele tenta convencer a FIFA e as autoridades mexicanas de que o país está pronto para sediar a competição.

Onde assistir: Netflix

A Guerra dos Sexos

Cena de A Guerra dos Sexos - Foto: Divulgação

Inspirado em uma história real, o filme recria a histórica partida entre a campeã Billie Jean King e o ex-tenista Bobby Riggs, transformada em um dos eventos esportivos mais comentados da década de 1970.



Enquanto os dois se enfrentam nas quadras, o duelo também se torna símbolo da luta pela igualdade de gênero e dos direitos das mulheres dentro e fora do esporte.

Onde assistir: Disney+

F1

Cena de F1 - Foto: Divulgação

Produzido por Lewis Hamilton, o longa acompanha Sonny Hayes, um lendário piloto que decide voltar da aposentadoria para orientar um jovem talento da Fórmula 1.



Ao lado da equipe fictícia ApexGP, ele tenta transformar o time em um candidato às vitórias enquanto enfrenta os desafios de retornar às pistas e competir novamente em alto nível.

Onde assistir: AppleTV+



Rocky, um Lutador

Cena de Rocky, o Lutador - Foto: Divulgação

Rocky Balboa leva uma vida simples como boxeador e cobrador de um agiota até receber uma oportunidade única: enfrentar o campeão mundial Apollo Creed.



Mesmo sem favoritismo, ele inicia uma intensa preparação para provar que pode resistir ao maior desafio de sua carreira e conquistar o respeito de todos. O longa se tornou um dos maiores clássicos do cinema ao mostrar que determinação pode ser tão importante quanto talento.

Onde assistir: Netflix

Moneyball: O Homem que Mudou o Jogo

Cena de Moneyball: O Homem que Mudou o Jogo - Foto: Divulgação

Baseado em fatos reais, o filme acompanha Billy Beane, gerente do Oakland Athletics, que precisa montar um time competitivo mesmo enfrentando limitações financeiras.



Com a ajuda de um jovem especialista em estatísticas, ele revoluciona a forma de montar equipes de beisebol e muda para sempre a maneira como o esporte é analisado.

Onde assistir: HBO Max



Um Sonho Possível

Cena de Um Sonho Possível - Foto: Divulgação

Michael Oher é um jovem sem lar que encontra acolhimento na casa da família Tuohy, que passa a incentivá-lo dentro e fora dos estudos.



Ao descobrir seu talento para o futebol americano, ele recebe todo o apoio necessário para transformar sua vida e iniciar a caminhada rumo ao esporte profissional.

Onde assistir: HBO Max



Pelé: O Nascimento de Uma Lenda

Pelé: O Nascimento de uma Lenda - Foto: Divulgação

Nascido na cidade mineira de Três Corações, Edson Arantes do Nascimento (Leonardo Lima Carvalho) desde menino demonstrou imensa habilidade ao jogar futebol, nos campos de várzea perto de sua casa.



Incentivado pelo pai (Seu Jorge), ao crescer ele recebe a oportunidade de jogar na equipe do Santos. Apesar das dificuldades decorrentes da distância da família e de sua juventude perante os demais jogadores, Edson supera os problemas com seu talento em campo, que faz com que, aos 17 anos, seja convocado para disputar a Copa do Mundo de 1958 pela seleção brasileira.

Onde assistir: Netflix

King Richard: Criando Campeãs

Cena de King Richard: Criando Campeãs - Foto: Divulgação

Inspirado na história real da família Williams, o longa acompanha Richard Williams e seu plano para transformar Serena e Venus em duas das maiores tenistas da história.



Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e preconceitos, ele trabalha diariamente para fazer com que as filhas alcancem o topo do esporte mundial.

Onde assistir: HBO Max



Garra de Ferro

Cena de Garra de Ferro - Foto: Divulgação

O filme retrata a história real da família Von Erich, um dos maiores nomes da luta livre profissional americana durante os anos 1980.



Enquanto os irmãos conquistam fama dentro dos ringues, enfrentam tragédias pessoais que transformam a trajetória da família em uma das mais marcantes do esporte.

Onde assistir: Prime Video

Ford vs Ferrari

Cena de Ford vs Ferrari - Foto: Divulgação

Durante os anos 1960, a Ford decide desafiar o domínio da Ferrari nas principais corridas de resistência do automobilismo mundial. Para isso, reúne o engenheiro Carroll Shelby e o piloto Ken Miles em uma missão que mistura velocidade, inovação e uma intensa disputa entre duas gigantes da indústria.



Matt Damon e Christian Bale protagonizam uma história marcada por velocidade, rivalidade e inovação.

Onde assistir: Disney+



Ela É o Cara

Cena de Ela é o Cara - Foto: Divulgação

Apaixonada por futebol, Viola decide assumir a identidade do irmão para disputar vagas em um time masculino e provar que tem talento para jogar.



Enquanto tenta esconder sua verdadeira identidade, ela enfrenta situações inesperadas, faz novas amizades e ainda precisa lidar com um romance complicado.