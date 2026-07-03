Uma das séries mais vistas da Netflix pode ser assistida em uma tarde

Nada como aproveitar a chegada do fim de semana para começar uma série que prende a atenção do primeiro ao último episódio.

Para quem procura uma história cheia de mistérios, reviravoltas e segredos, a Netflix tem uma opção que vem conquistando os assinantes e já se consolidou entre os maiores sucessos recentes da plataforma.

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Trata-se de Oasis, produção espanhola que acumula 9 milhões de visualizações apenas 10 dias após a estreia. O desempenho colocou a série entre os títulos mais assistidos da Netflix no Brasil, onde permanece há mais de uma semana no TOP 10 e segue fazendo sucesso entre os assinantes.

Outro atrativo é o formato enxuto. A produção conta com apenas oito episódios, com cerca de 40 minutos cada, resultando em uma maratona de menos de oito horas. Isso faz da série uma escolha ideal para assistir durante um dia de folga ou aproveitar o tempo livre depois de uma rotina cheia e cansativa.



Série aposta em suspense, luxo e muitos segredos

Criada por Ramón Campos, a produção combina suspense com interações juvenis e usa um crime como ponto de partida para desenvolver a trama. Estrelada por um grupo de jovens e ambientada em um universo onde o luxo predomina, Oasis reúne diversos elementos que fizeram de Elite um fenômeno mundial.

A fórmula parece ter dado resultado. Em apenas dez dias, a série alcançou 9 milhões de visualizações e garantiu a sexta posição entre os títulos mais assistidos da Netflix no Brasil, reforçando seu espaço entre os principais lançamentos recentes da plataforma.

Qual é a história de Oasis?

A trama acompanha um grupo de jovens que passa as férias em um sofisticado resort frequentado pelas famílias mais ricas da Espanha. O clima de tranquilidade acaba quando uma garota desaparece misteriosamente, mudando completamente o rumo da viagem.

Com o resort isolado durante a investigação, hóspedes e funcionários passam a ser tratados como suspeitos. Conforme as buscas avançam, mentiras, rivalidades e segredos escondidos começam a vir à tona em uma narrativa repleta de reviravoltas.

Elenco reúne novas promessas espanholas

Além de Ramón Campos, a série foi criada por Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach e David Orea. A produção estreou na Netflix em 19 de junho.

O elenco reúne nomes que despontam no audiovisual espanhol, como Ana Garcés, Tomy Aguilera, Victoria Kantch, Berta Castañé e Ada Molina.

Criador explica inspiração para a série

"Quando começamos Oasis, eu disse à equipe da Netflix que queria fazer uma série para as minhas filhas, que têm 14 anos", disse Ramón Campos em um comunicado divulgado pela gigante do streaming após o término das filmagens.

"Uma história que fale sobre o que elas estão vivenciando agora: amizade, segredos, dúvidas, as primeiras decisões que começam a defini-las. O mistério é um veículo. Oasis é a minha maneira de dizer a elas: eu vejo vocês, eu entendo este momento e quero contar algo que realmente faça sentido para vocês”, acrescentou.

Dá para maratonar em uma tarde

Quem pretende começar a série não precisará reservar vários dias para concluir a história. A primeira temporada possui oito episódios de aproximadamente 40 minutos cada, permitindo que toda a trama seja assistida em uma tarde.

A Netflix ainda não confirmou oficialmente a renovação para uma segunda temporada. No entanto, a expectativa é que a plataforma anuncie novidades sobre o futuro da produção nos próximos meses.