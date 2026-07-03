Torcida da Argentina inflama rivalidade com brasileiros em Miami

As tradicionais provocações dos torcedores argentinos aos brasileiros ganharam um capítulo mais intenso nas ruas e praias de Miami nesta sexta-feira, 3, antes do confronto da seleção alviceleste contra Cabo Verde, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Durante um "bandeiraço", a torcida organizada da Argentina concentrou suas energias em tripudiar sobre os rivais sul-americanos, entoando em coro o polêmico canto "Que te pasa brazuca?".

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A música, historicamente utilizada para alfinetar o futebol brasileiro, ecoou de forma mais intensa com centenas de vozes repetindo versos provocativos como "Todo mundo na favela está chorando", inflamando o clima de rivalidade fora das quatro linhas mesmo sem o Brasil estar envolvido na iminente partida da Copa do Mundo.

A mobilização transformou a paisagem local, com milhares de argentinos promovendo o que vem sendo classificado pela imprensa internacional como uma das maiores "invasões" de torcedores do país nos últimos anos.

Faixas, bandeiras e o ritmo das baterias tomaram conta da praia em North Beach. Entre o consumo do tradicional asado (churrasco argentino) e saudações aos ídolos Lionel Messi e Diego Maradona, a torcida consolidou um ambiente de extrema confiança para a fase de 16 avos de final do torneio.

Fluxos migratório e turístico

O fluxo migratório e turístico em direção à Flórida reflete o gigantismo do apoio à seleção atual campeã mundial. O último censo oficial dos Estados Unidos aponta que cerca de 80 mil cidadãos nascidos na Argentina residem formalmente na Região Metropolitana de Miami, número que as autoridades locais estimam ultrapassar a marca de 200 mil indivíduos ao contabilizar moradores não registrados e aqueles que ingressaram no país com dupla nacionalidade.

Somado a isso, as companhias aéreas reportaram um incremento expressivo nos voos diretos partindo de Buenos Aires, com estimativas de que mais de 50 mil turistas tenham cruzado as fronteiras nas últimas semanas para acompanhar a fase de grupos.