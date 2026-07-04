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COPA DO BRASIL

CazéTV é banida pela CBF e perde direitos de transmissão de competição

Plataforma de streaming não atendeu aos critérios da CBF e está fora até 2030

Jair Mendonça Jr
Por
Plataforma não teria atendido aos critérios técnicos e financeiros estipulados no edital da licitação
Plataforma não teria atendido aos critérios técnicos e financeiros estipulados no edital da licitação - Foto: Reprodução internet

A CazéTV, um dos maiores fenômenos de transmissão esportiva digital, está oficialmente fora da disputa pelos direitos de exibição da Copa do Brasil no ciclo de 2027 a 2030. A decisão, comunicada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), altera o cenário das transmissões de futebol no streaming.

Por que a CazéTV foi desclassificada?

Segundo nota oficial emitida pela CBF, a plataforma não teria atendido aos critérios técnicos e financeiros estipulados no edital da licitação.

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Embora a entidade não tenha aberto quais requisitos específicos foram violados, a notícia pegou o mercado de surpresa, uma vez que a CazéTV se consolidou como uma das principais concorrentes de emissoras tradicionais nos últimos anos.

Pontos-chave do impacto no mercado

  • Fim da concorrência digital: a saída da plataforma reduz as opções de streaming para o próximo ciclo de torneios.
  • Critérios rígidos: a CBF reforçou que a escolha das detentoras dos direitos de transmissão segue normas técnicas rigorosas.
  • Momento de pressão: a exclusão ocorre em meio a investigações de órgãos de controle sobre publicidade de apostas esportivas (bets) em transmissões de grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2026.

O futuro das transmissões da Copa do Brasil

Com a saída da CazéTV, a disputa pelos direitos de transmissão do torneio segue com as emissoras tradicionais e outros grupos de mídia interessados. A expectativa é que o processo de licitação se intensifique, dado o alto engajamento que a Copa do Brasil gera entre os torcedores brasileiros.

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