COPA DO BRASIL
CazéTV é banida pela CBF e perde direitos de transmissão de competição
Plataforma de streaming não atendeu aos critérios da CBF e está fora até 2030
A CazéTV, um dos maiores fenômenos de transmissão esportiva digital, está oficialmente fora da disputa pelos direitos de exibição da Copa do Brasil no ciclo de 2027 a 2030. A decisão, comunicada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), altera o cenário das transmissões de futebol no streaming.
Por que a CazéTV foi desclassificada?
Segundo nota oficial emitida pela CBF, a plataforma não teria atendido aos critérios técnicos e financeiros estipulados no edital da licitação.
Embora a entidade não tenha aberto quais requisitos específicos foram violados, a notícia pegou o mercado de surpresa, uma vez que a CazéTV se consolidou como uma das principais concorrentes de emissoras tradicionais nos últimos anos.
Pontos-chave do impacto no mercado
- Fim da concorrência digital: a saída da plataforma reduz as opções de streaming para o próximo ciclo de torneios.
- Critérios rígidos: a CBF reforçou que a escolha das detentoras dos direitos de transmissão segue normas técnicas rigorosas.
- Momento de pressão: a exclusão ocorre em meio a investigações de órgãos de controle sobre publicidade de apostas esportivas (bets) em transmissões de grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2026.
O futuro das transmissões da Copa do Brasil
Com a saída da CazéTV, a disputa pelos direitos de transmissão do torneio segue com as emissoras tradicionais e outros grupos de mídia interessados. A expectativa é que o processo de licitação se intensifique, dado o alto engajamento que a Copa do Brasil gera entre os torcedores brasileiros.