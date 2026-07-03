Bahia fecha renovação de contrato do zagueiro Marcos Victor

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O Bahia fechou, na tarde desta sexta-feira, 3, a renovação de contrato do zagueiro Marcos Victor. O novo vínculo do defensor de 24 anos, primeiro reforço anunciado pelo clube após a chegada do Grupo City, agora é válido até o fim de 2029, ampliando em mais dois anos o vínculo que anteriormente se encerraria em dezembro de 2027.

Contratado em dezembro de 2022 junto ao Ceará, Marcos Victor iniciou a temporada emprestado ao Santa Clara, de Portugal, mas o Bahia decidiu repatriar o jogador diante da série de problemas enfrentados no sistema defensivo.

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Na ocasião, Rogério Ceni perdeu Kanu e David Duarte por lesão, ficando com Gabriel Xavier e Ramos Mingo como únicas opções experientes para a zaga, além dos jovens Fredi Lippert e Luiz Gustavo, ambos com 19 anos.

Desde então, o Tricolor fechou a contratação do zagueiro espanhol Marco Moreno junto ao Eibar, da Espanha, e aumentou o nível do setor.

Em virtude da sua velocidade, considerada acima da média em relação aos outros zagueiro no futebol brasileiro, e outros aspectos técnicos, além da recém saída de Gilberto, existe a possibilidade de Marcos Victor também ser utilizado como lateral-direito, disputando posição com Román Gómez.

Desde que chegou ao Bahia, para a temporada 2023, Marcos Victor disputou 25 partidas, marcou um gol e distribuiu uma assistência. No período em que pertence ao Tricolor, também acumulou experiências por empréstimo no Athletico-PR, em 2024, e no Ceará, em 2025.