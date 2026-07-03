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HOME > esportes > E.C.BAHIA

VÃO PRO JOGO?

Saiba situação dos reforços do Bahia para o amistoso com o City Torque

Tricolor enfrenta o time uruguaio neste sábado, 4

João Grassi
Por
David Duarte e Alejo Véliz em treino no CT Evaristo de Macedo
David Duarte e Alejo Véliz em treino no CT Evaristo de Macedo - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

O recém-contratado Marco Moreno estará presente na Arena Fonte Nova neste sábado, 4, para acompanhar o amistoso do Esporte Clube Bahia contra o Montevideo City Torque e conhecer a torcida, embora ainda não esteja apto para estrear.

O confronto serve como partida de preparação para a equipe baiana, que se aproxima de retornar aos compromissos do Campeonato Brasileiro em meio à pausa para a Copa do Mundo.

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O outro reforço do clube contratado para este segundo semestre, o atacante argentino Alejo Véliz, participou das atividades com o elenco e já treina normalmente no CT Evaristo de Macedo.

Apesar disso, a presença do jogador na partida de amanhã ainda não está confirmada pela comissão técnica, que avalia a situação física do atleta para decidir se ele será relacionado.

Marco Moreno
Marco Moreno - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Bahia x City Torque

Bahia e Montevideo City Torque se enfrentam em jogo amistoso neste sábado, 4, às 11h da manhã, na Fonte Nova, em Salvador.

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