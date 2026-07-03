Saiba situação dos reforços do Bahia para o amistoso com o City Torque

Siga o A TARDE no Google

O recém-contratado Marco Moreno estará presente na Arena Fonte Nova neste sábado, 4, para acompanhar o amistoso do Esporte Clube Bahia contra o Montevideo City Torque e conhecer a torcida, embora ainda não esteja apto para estrear.

O confronto serve como partida de preparação para a equipe baiana, que se aproxima de retornar aos compromissos do Campeonato Brasileiro em meio à pausa para a Copa do Mundo.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O outro reforço do clube contratado para este segundo semestre, o atacante argentino Alejo Véliz, participou das atividades com o elenco e já treina normalmente no CT Evaristo de Macedo.

Apesar disso, a presença do jogador na partida de amanhã ainda não está confirmada pela comissão técnica, que avalia a situação física do atleta para decidir se ele será relacionado.

Marco Moreno - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Bahia x City Torque

Bahia e Montevideo City Torque se enfrentam em jogo amistoso neste sábado, 4, às 11h da manhã, na Fonte Nova, em Salvador.