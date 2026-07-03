VÃO PRO JOGO?
Saiba situação dos reforços do Bahia para o amistoso com o City Torque
Tricolor enfrenta o time uruguaio neste sábado, 4
O recém-contratado Marco Moreno estará presente na Arena Fonte Nova neste sábado, 4, para acompanhar o amistoso do Esporte Clube Bahia contra o Montevideo City Torque e conhecer a torcida, embora ainda não esteja apto para estrear.
O confronto serve como partida de preparação para a equipe baiana, que se aproxima de retornar aos compromissos do Campeonato Brasileiro em meio à pausa para a Copa do Mundo.
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O outro reforço do clube contratado para este segundo semestre, o atacante argentino Alejo Véliz, participou das atividades com o elenco e já treina normalmente no CT Evaristo de Macedo.
Apesar disso, a presença do jogador na partida de amanhã ainda não está confirmada pela comissão técnica, que avalia a situação física do atleta para decidir se ele será relacionado.
Bahia x City Torque
Bahia e Montevideo City Torque se enfrentam em jogo amistoso neste sábado, 4, às 11h da manhã, na Fonte Nova, em Salvador.