Jornal espanhol revela bastidores de zagueiro "excepcional" no Bahia

O interesse do Bahia pelo zagueiro espanhol Marco Moreno ganhou repercussão na imprensa europeia. O Diário As, da Espanha, detalhou os bastidores da negociação entre o Esquadrão de Aço e o Eibar, destacando que tanto o clube europeu quanto o jogador enxergavam a transferência como o momento ideal para uma mudança de carreira.

A saída do defensor já era tratada como um caminho natural após a temporada de destaque na segunda divisão espanhola. Titular absoluto, o defensor participou de 31 partidas e foi peça importante para que o Eibar terminasse o campeonato com uma das melhores defesas da La Liga 2 e brigasse pelo acesso até a rodada final.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Tanto o clube quanto o jogador estavam interessados na sua saída. Após uma temporada de destaque para o jogador formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, o clube de Gipuzkoa acreditava ser o momento certo para concretizar a transferência, enquanto o jogador, cujo contrato com o agente foi renovado há três meses, estava determinado a dar o próximo passo na sua carreira", diz trecho da reportagem.

A publicação também revelou que Marco Moreno já despertava interesse de outras equipes antes de entrar no radar do Bahia. Na última janela de transferências de inverno europeu, o Elche tentou contratar o defensor, mas acabou mudando os planos e buscando reforços fora da Espanha.

"Na última janela de transferências de inverno, o Elche fez uma forte investida para contratar uma das estrelas em ascensão do Eibar na temporada anterior, mas acabou optando pelo mercado internacional."

No momento certo

Além do aspecto esportivo, o Diario AS destaca que a negociação representa um importante alívio financeiro para o Eibar. O clube, que busca manter a competitividade na disputa do futebol profissional espanhol, vê na venda do zagueiro uma oportunidade de reforçar o caixa, embora parte dos direitos econômicos ainda pertença ao Farense, de Portugal.

"Se o negócio se concretizar, a transferência renderá uma quantia significativa (mesmo que Farense mantenha parte de seus direitos) aos cofres do Eibar, que precisam urgentemente de recursos para continuar competindo no futebol profissional", diz a publicação.

"O zagueiro teve atuações excepcionais em suas 31 partidas pelo clube e também aliviará a carga financeira da equipe. Graças às suas contribuições defensivas, o Eibar ostentava a melhor defesa do campeonato, empatado com o Las Palmas, e lutava por uma vaga nos playoffs até a última rodada."

Acordo encaminhado

O Bahia tem negociações avançadas para contratar Marco Moreno em definitivo, e, caso o acordo seja concluído, o espanhol de 25 anos se tornará o primeiro jogador europeu da história do clube. Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, o zagueiro também acumula passagem pelo Farense antes de se destacar pelo Eibar na última temporada.