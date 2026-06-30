Bahia encaminha contratação de zagueiro espanhol ex-Atlético de Madrid

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O Bahia está perto de fechar a contratação do zagueiro espanhol Marco Moreno, de 25 anos. Atualmente no Eibar, da Espanha, o defensor tem negociações avançadas com o Esquadrão de Aço e deve chegar ao clube em definitivo, segundo informação divulgada pelo jornalista Yuri Santana e confirmada pelo Portal A Tarde.

Destro, com 1,91 m de altura e atuação como zagueiro central, Moreno se encaixa no perfil buscado pelo Grupo City para reforçar o sistema defensivo tricolor na sequência do Campeonato Brasileiro, se tornando o primeiro jogador europeu da história do Bahia.

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Caso a negociação seja concluída, o Bahia adiciona ao elenco um defensor formado no futebol espanhol, com passagem longa pelo Atlético de Madrid e experiência recente em Portugal e na segunda divisão da Espanha.

Marco Moreno chega ao radar do Bahia como uma opção para aumentar a concorrência na zaga, tendo porte físico e atuando pelo lado central da defesa, características valorizadas pelo clube na busca por reforços para o setor.

A chegada em definitivo também indica uma aposta de médio prazo, já que, aos 25 anos, o espanhol ainda está em fase de desenvolvimento, mas já acumula experiência em clubes europeus e temporadas como profissional.

Marco Moreno pelo Atlético de Madrid - Foto: Divulgação I Atlético de Madrid

Quem é Marco Moreno?

Natural de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Marco Moreno iniciou a formação nas categorias de base da UD Las Palmas. Em 2016, aos 15 anos, foi contratado pelo Atlético de Madrid, onde passou por todas as etapas de desenvolvimento.

No clube madrilenho, chegou ao time B em 2020 e permaneceu vinculado por oito temporadas. Durante esse período, assumiu a braçadeira de capitão da equipe reserva e chegou a treinar com o elenco principal na pré-temporada de 2021.

Em abril de 2022, assinou contrato profissional com o Atlético de Madrid, com vínculo válido até 2025.

Marco Moreno pelo Atlético de Madrid - Foto: Divulgação I Atlético de Madrid

Passagem por Portugal

Depois de oito temporadas ligado ao Atlético de Madrid, Marco Moreno deixou o clube em junho de 2024 para atuar no Farense, de Portugal. A negociação manteve com o time espanhol uma cláusula de recompra e participação em uma futura venda.

A estreia profissional do zagueiro aconteceu em agosto daquele ano, em partida contra o Moreirense pelo Campeonato Português. Na temporada 2024/25, Moreno disputou 27 jogos pelo clube português.

Apesar da campanha que terminou com o rebaixamento do Farense, a passagem serviu para dar ao defensor sua primeira sequência relevante como atleta profissional.

Marco Moreno pelo Atlético de Madrid - Foto: Divulgação I Atlético de Madrid

Última temporada no Eibar

Após a experiência em Portugal, Marco Moreno retornou ao futebol espanhol e acertou com o Eibar em julho de 2025, com contrato válido até 2027.

Na última temporada, o zagueiro disputou 31 partidas e teve participação importante na campanha defensiva do Eibar. O clube terminou com a segunda melhor defesa da La Liga 2, a segunda divisão espanhola.

O desempenho recente aumentou o interesse do Bahia, que agora avança para tentar concluir a contratação em definitivo.

Reforço para a sequência do Brasileirão

A possível chegada de Marco Moreno faz parte do movimento do Bahia para qualificar o elenco durante a temporada. O clube busca opções para sustentar a campanha no Campeonato Brasileiro e manter competitividade no segundo semestre, com foco na única competição que ainda disputa em 2026.