Vitória confirma marca própria nos uniformes e explica escolha

O Esporte Clube Vitória definiu que passará a utilizar uma marca própria para produzir seus uniformes a partir de 2027. Segundo o presidente Fábio Mota, a decisão foi tomada principalmente por questões financeiras, já que o clube projeta arrecadar cerca de R$ 10 milhões entre luvas e adiantamentos com a empresa que ficará responsável pela operação.

Fábio Mota explicou que as grandes fornecedoras do mercado não atenderam às exigências do clube, sobretudo no que envolve pagamento de luvas e participação nas vendas dos produtos. O Leão da Barra chegou a receber proposta da Topper, antiga parceira.

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“O Vitória já tomou a decisão de ter marca própria. ‘Ah, eu queria Adidas, Puma, etc.’. Todas essas não dão luva, aquele dinheiro que entra no clube, e o Vitória precisa de grana. A gente tem que ir pelo que é mais vantajoso para o Vitória, que é manter os 15% de tudo que é vendido. Nenhuma dessas marcas oferece essa condição. Além disso, a empresa precisa dar a luva e o adiantamento”, disse o presidente ao Arena Rubro-Negra.

O Vitória está buscando R$ 10 milhões entre luva e adiantamento. Fábio Mota - Presidente do Vitória

Retorno da marca Nego?

Conforme Mota, a empresa que assumirá o projeto deve contar, inicialmente, com a marca 'Nego', usada pelo clube entre 2021 e 2023. A mudança está prevista para acontecer até dezembro, período em que o Vitória também fará ajustes nas lojas oficiais e no material esportivo.

“A empresa que vai assumir a marca própria deve, em um primeiro momento, usar a marca Nego. Ela está se colocando nessa intenção de dar a luva e um adiantamento, que a gente precisa para a sequência do campeonato", detalhou o dirigente.

"Tudo isso é para acontecer a partir de dezembro. Até porque tem que fazer uma transição. São oito lojas, o enxoval. A partir de dezembro a gente muda”, completou.