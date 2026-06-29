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NO MERCADO!

Vitória se aproxima de contratar novo reforço para a defesa

Leão da Barra deve confirmar chegada do atleta em breve

João Grassi
Por
Fabiano Souza pelo Ceará
Fabiano Souza pelo Ceará - Foto: Gabriel Silva | Ceará SC

O Esporte Clube Vitória está próximo de confirmar a chegada do lateral-direito Fabiano Souza, que pertence ao Moreirense, de Portugal. O jogador, que atuou pelo Ceará na última temporada, está por detalhes de reforçar o clube baiano por empréstimo com opção de compra.

De acordo com o ge.globo, as partes já chegaram a um acordo e a negociação está na fase de troca de documentos. A informação sobre o encaminhamento da contratação foi confirmada pelo portal A TARDE.

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Revelado nas categorias de base da Penapolense, Fabiano se transferiu cedo para o futebol europeu, antes mesmo de estrear profissionalmente no Brasil. Em Portugal, iniciou sua trajetória no Braga, além de uma rápida passagem pela Académica.

Na temporada 2022/23, o jogador atuou no futebol turco, defendendo o Kasimpasa. No ano seguinte, retornou a Portugal para jogar pelo Moreirense. Em 2025, foi emprestado ao Ceará e se destacou no setor defensivo do time cearense. Foram 48 partidas e duas assistências.

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Reforço na defesa

Fabiano, de 26 anos, chega para reforçar o setor direito da defesa rubro-negra, que está desfalcada do titular Nathan Mendes e ficou sem Mateus Silva por período considerável. Além disso, Claudinho está de saída do Leão.

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