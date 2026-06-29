Vitória é campeão inédito do Baiano de Futebol de Amputados 2026

O Esporte Clube Vitória conquistou, neste domingo, 28, o Campeonato Baiano de Futebol de Amputados 2026 ao vencer o Camaçari por 3 a 2, no Centro de Treinamento do Barradão. A decisão marcou o encerramento da sexta edição da competição estadual, que contou com apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).



Com o resultado, o Vitória confirmou a excelente campanha construída desde a fase de grupos. A equipe somou sete pontos na primeira etapa e chegou à final embalada por boas atuações. Na competição, o time rubro-negro venceu o Bahia por 8 a 0, superou o Tigres por 5 a 2 e empatou com o Camaçari em 2 a 2. Ao longo da trajetória, foram 18 gols marcados e seis sofridos.







Esta é a primeira conquista do Vitória na história do torneio. Até então, o Bahia havia vencido quatro edições, enquanto o Tigres completava o quadro de campeões com um título.



A competição reuniu quatro equipes e contou com sete jogos no total. Foram marcados 38 gols ao longo do campeonato, resultando em uma média de aproximadamente 5,4 gols por partida. As partidas foram realizadas entre quinta-feira, 25, e domingo, 28, em diferentes locais: o Complexo Esportivo Armando Oliveira, na Avenida Gal Costa; a Arena Costa Verde, em Piatã; e o CT do Barradão.