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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

NOVO DESTINO!

Vitória confirma saída de volante para clube da Série B do Brasileirão

Meio-campista foi pouco utilizado pelo Rubro-Negro na temporada

Lucas Vilas Boas
Por
Volante foi emprestado até o final da temporada
Volante foi emprestado até o final da temporada - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória anunciou, na noite desta sexta-feira, 26, a saída por empréstimo do volante Ronald ao Criciúma. O jogador tem contrato com o Rubro-Negro até junho de 2028 e jogará no clube catarinense até o fim da atual temporada.

Jogador foi importante no Leão da Barra no ano passado, mas tem apenas três jogos como titular em 2026 e pouco atuou sob o comando de Jair Ventura. Ele jogou 17 partidas nesta temporada e soma apenas 30 minutos em campo nos últimos 8 compromissos do Vitória.

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No Criciúma, portanto, a expectativa é que o meio-campista tenha mais oportunidades. A equipe atualmente ocupa a 5ª posição na Série B do Brasileiro, com 24 pontos em 14 partidas, e luta para retornar à elite do futebol brasileiro.

Ronald, jogador do Vitória
Ronald, jogador do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

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Revelado pelas divisões de base do Nova Iguaçu, Ronald se destacou inicialmente com a camisa do Fortaleza e também chegou a atuar por Cuiabá, Mirassol e no próprio Criciúma, antes de chegar ao Vitória.

Ele atuou no clube catarinense pela primeira vez em 2024, quando jogou a Série A do Brasileiro e fez 32 jogos, um gol e uma assistência naquela temporada.

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