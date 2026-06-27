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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

MERCADO DA BOLA

Vitória acerta troca de defensor por meio-campista do Fortaleza

Clube baiano vai enviar o zagueiro Neris em troca do meio-campista

Gustavo Zambianco
Por
Tomás Pochettino, meio-campista do Fortaleza
Tomás Pochettino, meio-campista do Fortaleza - Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC

O Esporte Clube Vitória avançou no mercado de transferências e encaminhou mais um reforço para o meio de campo antes da retomada do Campeonato Brasileiro. Após confirmar o volante Walace, o Rubro-Negro alinhou a contratação do meio-campista argentino Tomás Pochettino. A engenharia do negócio envolve uma troca de atletas com o Fortaleza.

A informação do interesse do Rubro-Negro em uma troca envolvendo o zagueiro Neris e Pochettino foi confirmada pelo portal A TARDE. Vale ressaltar que o defensor não estaria nos planos do Vitória.

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Os números e o panorama dos atletas envolvidos

O modelo de negócio atende a necessidades distintas de ambas as agremiações, movimentando atletas com históricos opostos em suas equipes de origem na temporada:

  • Tomás Pochettino: 30 anos, meio-campista, 33 jogos, 3 gols e 1 assistência pelo Fortaleza;
  • Neris: 34 anos, zagueiro, 9 jogos pelo Vitória.

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Pochettino visto com bons olhos

O meio-campista chega ao Vitória com 33 partidas disputadas pelo clube cearense em 2026, tendo marcado três gols e distribuído uma assistência.

Mesmo sem ser titular na equipe comandada por Thiago Carpini, o meio campista é o segundo atleta que mais atuou pelo time tricolor no ano.

Pochettino tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027 e, conforme a publicação, tem um dos salários mais altos do clube nordestino.

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esporte clube vitória neris Pochettino

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