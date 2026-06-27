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E.C.VITÓRIA

Vitória oficializa contratação de volante Walace

Jogador foi campeão olímpico com o Brasil

Everton Santos
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vitória oficializa contratação de volante Walace
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Esporte Clube Vitória anunciou neste sábado, 27, a contratação do volante Walace, que estava no Cruzeiro. O jogador chega por empréstimo.

Campeão olímpico com o Brasil em 2016, o atleta, de 31 anos, foi revelado no Grêmio, e tem passagens por Hamburgo e Hannover 96, da Alemanha, além da Udinese, da Itália.

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