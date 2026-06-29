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E.C.VITÓRIA

Vitória confirma movimentação no mercado e atletas têm futuro definido

Informação foi confirmada pelo presidente Fábio Mota

João Grassi
Por
Claudinho
Claudinho - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O lateral-direito Claudinho está próximo de deixar o Esporte Clube Vitória. Segundo o presidente Fábio Mota, o jogador deve definir o futuro ainda nesta semana, com dois clubes da Série B na disputa.

Contratado no fim de 2024 por R$ 5,1 milhões, Claudinho tem vínculo até 2028, mas não conseguiu ter sequência no clube por conta de problemas físicos. O lateral sofreu uma lesão em outubro de 2025 e só voltou a atuar em maio de 2026.

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“Deve estar saindo essa semana. Clube de Série B, tem dois. Ele está escolhendo. O treinador já o liberou. A gente está trazendo lateral-direito novo”, afirmou Fábio Mota em entrevista ao site Arena Rubro-Negra.

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Neris e Riccieli

Além de Claudinho, o clube também prepara outras saídas no elenco. O zagueiro Neris vai rescindir contrato para assinar com o Fortaleza, enquanto Riccieli negocia a saída após não se firmar na equipe.

“O Vitória precisa de zagueiro porque saiu o Neris. O Riccieli deve estar saindo. A gente está rescindindo o contrato. Vai jogar no Fortaleza”, disse o dirigente.

Neris chegou ao Vitória em 2024 e disputou 50 partidas, com dois gols marcados. Já Riccieli, contratado nesta temporada, atuou apenas cinco vezes com a camisa rubro-negra.

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esporte clube vitória mercado da bola

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