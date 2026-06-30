Adversário em amistoso, time do Grupo City já eliminou o Bahia da Sula

Após mais de um mês, o Esporte Clube Bahia voltará a campo neste sábado, 4, às 11h, na Arena Fonte Nova, em partida amistosa contra o Montevideo City Torque, do Uruguai, clube que, assim como o Esquadrão, também faz parte do conglomerado de equipes do Grupo City.



Mas, antes mesmo de as equipes se tornarem coirmãs dentro do City Football Group, você sabia que o Bahia já foi eliminado pelo City Torque em uma competição internacional?



Em 2021, quando o Tricolor de Aço disputava a Copa Sul-Americana, a Conmebol sorteou os grupos da competição e as equipes caíram juntas no Grupo B, ao lado também do Independiente, da Argentina, e do Guabirá, da Bolívia.



Na competição, foram dois confrontos entre as equipes: um empate na estreia e uma derrota na última rodada — resultado que eliminou qualquer possibilidade de classificação do Bahia para a fase mata-mata da Sul-Americana.





Relembre



O primeiro jogo, válido pela rodada de abertura, aconteceu no Uruguai, no Estádio Parque Viera, em Montevidéu, e terminou empatado por 1 a 1. Na ocasião, o Bahia abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, mas sofreu o empate por volta do 6º minuto da etapa final e não conseguiu reagir, somando apenas um ponto fora de casa. Os gols foram marcados por Rodriguinho, pelo Tricolor, e por Franco Pizzichillo, pelo time uruguaio.



Já na segunda partida, válida pela última rodada da fase de grupos e disputada no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), o Bahia precisava vencer para seguir com chances de classificação, mas o Montevideo City Torque levou a melhor e venceu por 4 a 2, mesmo após o Tricolor sair na frente. Os gols do Bahia foram marcados por Thonny Anderson e Nino Paraíba, enquanto Franco Pizzichillo, Santiago Scotto, Marcelo Allende e Matías Arezo marcaram para os uruguaios.

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Com a derrota, o Bahia terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021 com 8 pontos, na 3ª posição, à frente apenas do Guabirá. O Montevideo City Torque ficou em 2º lugar, enquanto o Independiente liderou a chave e avançou na competição.

Naquela ocasião, caso o Bahia tivesse vencido os uruguaios, ainda poderia sonhar com a classificação ao mata-mata, mas dependeria também de uma derrota do Independiente para o Guabirá no outro confronto do Grupo B.





Reencontro



Agora, mais de cinco anos depois do primeiro — e até então único — encontro entre as equipes, Bahia e Montevideo City Torque voltam a se enfrentar neste sábado, 4, às 11h, na Arena Fonte Nova.





Ingressos



Desde a manhã desta segunda-feira, 29, os sócios do programa Esquadrão Tô na Fonte podem realizar o check-in, com prioridade, para garantir presença na partida. Na terça-feira, 30, a liberação é exclusiva para os sócios do plano Esquadrão de Aço.



A partir de quarta-feira, 2, às 10h, as vendas serão abertas ao público geral.



Os torcedores devem adquirir os ingressos por meio da plataforma Ingresse. O novo sistema vale para todos os setores do estádio. Para comprar, o usuário deve acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, escolher o jogo desejado e será redirecionado para a plataforma de vendas. Também é possível realizar a compra diretamente pelo site da Ingresse.



O acesso ao estádio será feito exclusivamente por meio de biometria facial.