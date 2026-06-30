Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BAHIA X TORQUE

Adversário em amistoso, time do Grupo City já eliminou o Bahia da Sula

Bahia reencontra adversário que marcou sua campanha na Sul-Americana em 2021

Téo Mazzoni
Por
Adversário do amistoso deste sábado, o Montevideo City Torque já eliminou o Bahia na Copa Sul-Americana de 2021 e volta a cruzar o caminho do Tricolor.
Adversário do amistoso deste sábado, o Montevideo City Torque já eliminou o Bahia na Copa Sul-Americana de 2021 e volta a cruzar o caminho do Tricolor. - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após mais de um mês, o Esporte Clube Bahia voltará a campo neste sábado, 4, às 11h, na Arena Fonte Nova, em partida amistosa contra o Montevideo City Torque, do Uruguai, clube que, assim como o Esquadrão, também faz parte do conglomerado de equipes do Grupo City.

Mas, antes mesmo de as equipes se tornarem coirmãs dentro do City Football Group, você sabia que o Bahia já foi eliminado pelo City Torque em uma competição internacional?

Em 2021, quando o Tricolor de Aço disputava a Copa Sul-Americana, a Conmebol sorteou os grupos da competição e as equipes caíram juntas no Grupo B, ao lado também do Independiente, da Argentina, e do Guabirá, da Bolívia.

Na competição, foram dois confrontos entre as equipes: um empate na estreia e uma derrota na última rodada — resultado que eliminou qualquer possibilidade de classificação do Bahia para a fase mata-mata da Sul-Americana.

Leia Também:

MERCADO DA BOLA

Bahia recebe proposta e Marcos Felipe fica perto de saída; veja
Bahia recebe proposta e Marcos Felipe fica perto de saída; veja imagem

DM DO BAHIA

Ainda sem treinar, Éverton Ribeiro passa por tratamento especial no Bahia
Ainda sem treinar, Éverton Ribeiro passa por tratamento especial no Bahia imagem

E.C.BAHIA

Bahia faz proposta de mais de R$ 80 milhões por atacante brasileiro
Bahia faz proposta de mais de R$ 80 milhões por atacante brasileiro imagem

Relembre


O primeiro jogo, válido pela rodada de abertura, aconteceu no Uruguai, no Estádio Parque Viera, em Montevidéu, e terminou empatado por 1 a 1. Na ocasião, o Bahia abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, mas sofreu o empate por volta do 6º minuto da etapa final e não conseguiu reagir, somando apenas um ponto fora de casa. Os gols foram marcados por Rodriguinho, pelo Tricolor, e por Franco Pizzichillo, pelo time uruguaio.

Já na segunda partida, válida pela última rodada da fase de grupos e disputada no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), o Bahia precisava vencer para seguir com chances de classificação, mas o Montevideo City Torque levou a melhor e venceu por 4 a 2, mesmo após o Tricolor sair na frente. Os gols do Bahia foram marcados por Thonny Anderson e Nino Paraíba, enquanto Franco Pizzichillo, Santiago Scotto, Marcelo Allende e Matías Arezo marcaram para os uruguaios.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com a derrota, o Bahia terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021 com 8 pontos, na 3ª posição, à frente apenas do Guabirá. O Montevideo City Torque ficou em 2º lugar, enquanto o Independiente liderou a chave e avançou na competição.

Naquela ocasião, caso o Bahia tivesse vencido os uruguaios, ainda poderia sonhar com a classificação ao mata-mata, mas dependeria também de uma derrota do Independiente para o Guabirá no outro confronto do Grupo B.

Reencontro


Agora, mais de cinco anos depois do primeiro — e até então único — encontro entre as equipes, Bahia e Montevideo City Torque voltam a se enfrentar neste sábado, 4, às 11h, na Arena Fonte Nova.

Ingressos


Desde a manhã desta segunda-feira, 29, os sócios do programa Esquadrão Tô na Fonte podem realizar o check-in, com prioridade, para garantir presença na partida. Na terça-feira, 30, a liberação é exclusiva para os sócios do plano Esquadrão de Aço.

A partir de quarta-feira, 2, às 10h, as vendas serão abertas ao público geral.

Os torcedores devem adquirir os ingressos por meio da plataforma Ingresse. O novo sistema vale para todos os setores do estádio. Para comprar, o usuário deve acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, escolher o jogo desejado e será redirecionado para a plataforma de vendas. Também é possível realizar a compra diretamente pelo site da Ingresse.

O acesso ao estádio será feito exclusivamente por meio de biometria facial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia grupo city Montevideo City Torque

Relacionadas

Mais lidas