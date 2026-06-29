Ainda sem treinar, Éverton Ribeiro passa por tratamento especial no Bahia

O Esporte Clube Bahia completou uma semana de atividades após o retorno ao CT Evaristo de Macedo, depois do período de recesso durante a Copa do Mundo de 2026.



Apesar da retomada dos treinos, o elenco tricolor ainda não está completo, principalmente por conta de baixas importantes no departamento médico — entre elas a do capitão Éverton Ribeiro, que passou a ser monitorado após relatar dores lombares.



O meia sentiu o incômodo na reapresentação do grupo e, a partir da queixa, passou por avaliação do setor médico. O diagnóstico apontou padrões de assimetria biomecânica e muscular, o que levou à adoção de um trabalho específico de reequilíbrio físico.

O departamento médico identificou desequilíbrios biomecânicos e musculares, que estão sendo trabalhados com foco em movimento, flexibilidade e fortalecimento, visando recuperar a estabilidade da região e possibilitar o retorno do atleta ao grupo, explicou Eduester Lopes, gerente de prevenção e reabilitação do clube, em vídeo publicado na TV Bahêa, no Youtube.



Além de Éverton Ribeiro, o clube também lida com outros atletas em recuperação. O departamento médico conta atualmente com Léo Vieira, Luciano Juba, Iago Borduchi e Kike Oliveira.

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Apesar do cenário, a expectativa interna é positiva quanto ao retorno gradual de boa parte dos jogadores nas próximas semanas, com exceção de Léo Vieira, que sofreu uma lesão mais grave e deve ter um período mais longo de recuperação. A informação foi reforçada por membros do departamento de saúde e performance do clube em conteúdo divulgado na TV Bahêa.





Situação dos demais atletas



O lateral Iago Borduchi segue em processo de transição híbrida após lesão muscular. Ele já realiza atividades no campo em conjunto com a preparação física e tem retorno projetado em breve.



Luciano Juba também está na fase de transição, mas em estágio inicial, com trabalhos conduzidos principalmente pela fisioterapia.



Já Kike Oliveira evolui bem após deixar o último jogo antes da pausa com lesão. Exames descartaram fratura, e o atacante uruguaio já realiza atividades de maior intensidade no campo, ainda sob supervisão do departamento de performance.



Léo Vieira sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, precisou passar por cirurgia e não atuará mais pelo Bahia nesta temporada, com possibilidade de ficar até um ano afastado dos gramados. Apesar da gravidade da lesão, o goleiro vem apresentando evolução dentro do esperado pelo clube para um quadro dessa magnitude, que exige paciência para garantir um retorno seguro e consistente, afirmou o coordenador médico do Bahia.