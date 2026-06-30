MERCADO DA BOLA
Bahia recebe proposta e Marcos Felipe fica perto de saída; veja
Negociação em andamento pode selar a saída em definitivo do goleiro
O Esporte Clube Bahia está próximo de concretizar a transferência em definitivo do goleiro Marcos Felipe, conforme apurou o portal A TARDE. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Puco e confirmada pela reportagem.
De acordo com informações do portal A TARDE, um clube turco, ainda não revelado, fez uma proposta e já encaminha os trâmites finais para concluir a negociação. O processo está em fase decisiva e pode ser sacramentado nos próximos dias. A reportagem também soube que o goleiro demonstrou interesse em buscar novos desafios desde que a oferta foi apresentada.
Marcos Felipe tem contrato com o Esquadrão até o fim de 2027 e estava emprestado ao Eyüpspor, da Turquia, com opção de compra prevista em contrato ao término do vínculo, válido até esta terça-feira, 30 de junho. No entanto, o clube turco optou por não exercer a cláusula de aquisição, e o goleiro retornou a Salvador enquanto aguardava a definição de seu futuro, que não deve mais passar pelo CT Evaristo de Macedo.
No fim de maio, antes da pausa para a Copa do Mundo, o técnico Rogério Ceni afirmou que Marcos Felipe seria reintegrado ao elenco tricolor apenas caso não surgisse nenhuma negociação para sua saída. No entanto, esse cenário não se confirmou, já que o Bahia recebeu uma proposta pela contratação do goleiro.
Se a negociação for concretizada, Marcos Felipe será mais um a integrar a lista de saídas do Bahia, ao lado de Gabriel Xavier e Gilberto. O clube busca abrir espaço na folha salarial para possíveis reforços visando a sequência da temporada.
A janela de transferências será aberta apenas no dia 20 de julho e permanecerá em vigor até 11 de setembro. Ainda assim, o Bahia já se movimenta nos bastidores do mercado da bola.
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Marcos Felipe no Bahia
Contratado em 2023, no primeiro ano da gestão do Grupo City, Marcos Felie disputou 147 jogos com a camisa do Bahia e conquistou dois títulos do Campeonato Baiano (2023 e 2025), além de ter feito parte do elenco que garantiu o retorno do Esquadrão à Libertadores após 36 anos.