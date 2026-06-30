Bahia recebe proposta e Marcos Felipe fica perto de saída; veja

O Esporte Clube Bahia está próximo de concretizar a transferência em definitivo do goleiro Marcos Felipe, conforme apurou o portal A TARDE. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Puco e confirmada pela reportagem.

De acordo com informações do portal A TARDE, um clube turco, ainda não revelado, fez uma proposta e já encaminha os trâmites finais para concluir a negociação. O processo está em fase decisiva e pode ser sacramentado nos próximos dias. A reportagem também soube que o goleiro demonstrou interesse em buscar novos desafios desde que a oferta foi apresentada.

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Marcos Felipe tem contrato com o Esquadrão até o fim de 2027 e estava emprestado ao Eyüpspor, da Turquia, com opção de compra prevista em contrato ao término do vínculo, válido até esta terça-feira, 30 de junho. No entanto, o clube turco optou por não exercer a cláusula de aquisição, e o goleiro retornou a Salvador enquanto aguardava a definição de seu futuro, que não deve mais passar pelo CT Evaristo de Macedo.

No fim de maio, antes da pausa para a Copa do Mundo, o técnico Rogério Ceni afirmou que Marcos Felipe seria reintegrado ao elenco tricolor apenas caso não surgisse nenhuma negociação para sua saída. No entanto, esse cenário não se confirmou, já que o Bahia recebeu uma proposta pela contratação do goleiro.



Se a negociação for concretizada, Marcos Felipe será mais um a integrar a lista de saídas do Bahia, ao lado de Gabriel Xavier e Gilberto. O clube busca abrir espaço na folha salarial para possíveis reforços visando a sequência da temporada.



A janela de transferências será aberta apenas no dia 20 de julho e permanecerá em vigor até 11 de setembro. Ainda assim, o Bahia já se movimenta nos bastidores do mercado da bola.





Marcos Felipe no Bahia



Contratado em 2023, no primeiro ano da gestão do Grupo City, Marcos Felie disputou 147 jogos com a camisa do Bahia e conquistou dois títulos do Campeonato Baiano (2023 e 2025), além de ter feito parte do elenco que garantiu o retorno do Esquadrão à Libertadores após 36 anos.