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HOME > esportes > E.C.BAHIA

VAI COMPRAR GOLEIRO?

Bahia vende Marcos Felipe para clube turco e fica sem opções no gol

Com a saída de Marcos Felipe, Ronaldo se tornou a única opção disponível para o gol tricolor

Marina Branco
Por
Marcos Felipe pelo Bahia
Marcos Felipe pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Depois de algumas idas e vindas, o goleiro Marcos Felipe oficialmente não é mais jogador do Bahia. O clube comunicou, nesta terça-feira, 30, a transferência definitiva do goleiro para o Eyüpspor, da Turquia, equipe pela qual o atleta estava emprestado desde agosto de 2025.

De acordo com o comunicado oficial do Tricolor, o clube turco exerceu o direito de compra previsto no contrato de empréstimo. Com isso, Marcos Felipe encerra sua passagem pelo Esquadrão após 148 partidas disputadas e dois títulos do Campeonato Baiano, em 2023 e 2025.

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Nas redes sociais, o Bahia confirmou a saída e agradeceu pelos serviços prestados por Marcos Felipe: "O Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do goleiro Marcos Felipe ao Eyüpspor, da Turquia. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte ao atleta em seu próximo desafio.

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Marcos Felipe no Bahia

Marcos Felipe chegou ao Bahia no início de 2023, ainda por empréstimo junto ao Fluminense. No mesmo ano, o clube decidiu comprar o goleiro em definitivo e ampliou o vínculo até o fim de 2027.

Durante a passagem pelo Tricolor, o jogador viveu momentos de protagonismo, foi titular em boa parte do período e participou de conquistas estaduais. Além dos títulos baianos de 2023 e 2025, também fez parte do elenco campeão da Copa do Nordeste de 2025.

Com o tempo, porém, o goleiro caiu de rendimento, perdeu espaço no time e acabou emprestado ao Eyüpspor em agosto de 2025. Na equipe turca, disputou 21 partidas antes de ter a transferência definitiva encaminhada.

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Saída aumenta necessidade no gol

A saída de Marcos Felipe também cria uma necessidade imediata para o Bahia no mercado, precisando buscar um novo goleiro para a sequência da temporada, já que o setor ficou reduzido em opções experientes.

Léo Vieira está fora da temporada após passar por cirurgia no joelho direito, e João Paulo, que estava emprestado pelo Santos, deixou o clube após o fim do vínculo. Com isso, Ronaldo é o único goleiro experiente à disposição do elenco profissional.

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Esporte Clube Bahia goleiro marcos felipe

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