E.C.BAHIA
Novo atacante do Bahia, Alejo Véliz faz primeiro treino no CT
Jogador argentino foi recém anunciado como reforço do Esquadrão
Recém anunciado como reforço do Esporte Clube Bahia, o atacante Alejo Véliz, de 22 anos, deu início aos trabalhos com o elenco tricolor nesta quarta-feira, 1º, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila.
O centroavante argentino se apresentou no período da tarde e iniciou a programação com atividades de fisioterapia. Na sequência, passou por avaliações físicas e realizou trabalhos na sala de musculação, encerrando a parte interna do dia.
Já no campo 2 do CT, Alejo participou de um treinamento específico, com foco tanto na parte física quanto em atividades técnicas com bola, dando os primeiros passos na preparação junto ao grupo.
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Assim como os demais jogadores do elenco, Véliz teve um período de férias antes de se integrar ao Bahia, o que faz com que sua utilização imediata ainda dependa da evolução física ao longo dos treinamentos.
Contratado por R$ 56 milhões junto ao Tottenham, o atacante se tornou a segunda maior compra da história do futebol nordestino, atrás apenas do uruguaio Luciano Rodríguez, que chegou ao próprio Esquadrão em 2024 por R$ 65,3 milhões.
Apresentação e amistoso
Alejo Véliz será apresentado oficialmente à imprensa no próximo sábado, 4, na Arena Fonte Nova, mesmo dia em que o Tricolor tem amistoso marcado contra o Montevideo City Torque.
A presença do jogador na partida, no entanto, ainda será definida pela comissão técnica, de acordo com seu ritmo de preparação.
🇱🇺 O 9️⃣ está na casa! As primeiras atividades de Alejo Veliz no CT Evaristo de Macedo. #BBMP pic.twitter.com/GFLD7ATgTz— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 2, 2026