Novo atacante do Bahia, Alejo Véliz faz primeiro treino no CT

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Recém anunciado como reforço do Esporte Clube Bahia, o atacante Alejo Véliz, de 22 anos, deu início aos trabalhos com o elenco tricolor nesta quarta-feira, 1º, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila.

O centroavante argentino se apresentou no período da tarde e iniciou a programação com atividades de fisioterapia. Na sequência, passou por avaliações físicas e realizou trabalhos na sala de musculação, encerrando a parte interna do dia.

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Já no campo 2 do CT, Alejo participou de um treinamento específico, com foco tanto na parte física quanto em atividades técnicas com bola, dando os primeiros passos na preparação junto ao grupo.

Assim como os demais jogadores do elenco, Véliz teve um período de férias antes de se integrar ao Bahia, o que faz com que sua utilização imediata ainda dependa da evolução física ao longo dos treinamentos.

Contratado por R$ 56 milhões junto ao Tottenham, o atacante se tornou a segunda maior compra da história do futebol nordestino, atrás apenas do uruguaio Luciano Rodríguez, que chegou ao próprio Esquadrão em 2024 por R$ 65,3 milhões.

Apresentação e amistoso

Alejo Véliz será apresentado oficialmente à imprensa no próximo sábado, 4, na Arena Fonte Nova, mesmo dia em que o Tricolor tem amistoso marcado contra o Montevideo City Torque.

A presença do jogador na partida, no entanto, ainda será definida pela comissão técnica, de acordo com seu ritmo de preparação.