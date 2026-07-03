XERIFE GRINGO
Espanhol Marco Moreno aumenta lista seleta de europeus no Bahia
Zagueiro foi anunciado oficialmente como reforço do clube baiano
O Esporte Clube Bahia oficializou a contratação do zagueiro Marco Moreno, que reforça o setor defensivo da equipe. A chegada do defensor também marca um feito inédito na história do clube: ele é o primeiro jogador nascido na Espanha a vestir a camisa tricolor.
Apesar da novidade, Marco Moreno não é o primeiro espanhol ligado ao clube. Antes dele, o atacante Raí Nascimento, naturalizado espanhol, já havia defendido o Bahia.
Com isso, o zagueiro passa a ser o segundo espanhol da história tricolor, mas o primeiro de fato nascido no país europeu.
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Europeus na história do Bahia
A presença de jogadores europeus no Bahia sempre foi pontual. Antes de Marco Moreno, apenas três atletas do continente haviam sido contratados pelo clube:
- Rumaico (Moldávia – 1937)
- Miro (Itália – 1963)
- Jorge Silva (Portugal – 1997)
Entre eles, apenas Rumaico e Miro chegaram a atuar oficialmente. Jorge Silva não entrou em campo com a camisa tricolor.
Chegada ao elenco e primeira experiência fora da Europa
Marco Moreno chega ao futebol brasileiro para sua primeira experiência fora da Europa e já está integrado ao elenco. O defensor também passou por clubes como Atlético de Madrid, Farense e Eibar.
Nesta quinta-feira, 2, ele participou de um trabalho de recondicionamento físico na Cidade Tricolor, em Dias d'Ávila.