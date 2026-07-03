Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

XERIFE GRINGO

Espanhol Marco Moreno aumenta lista seleta de europeus no Bahia

Zagueiro foi anunciado oficialmente como reforço do clube baiano

João Grassi
Por
Marco Moreno
Marco Moreno - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia oficializou a contratação do zagueiro Marco Moreno, que reforça o setor defensivo da equipe. A chegada do defensor também marca um feito inédito na história do clube: ele é o primeiro jogador nascido na Espanha a vestir a camisa tricolor.

Apesar da novidade, Marco Moreno não é o primeiro espanhol ligado ao clube. Antes dele, o atacante Raí Nascimento, naturalizado espanhol, já havia defendido o Bahia.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com isso, o zagueiro passa a ser o segundo espanhol da história tricolor, mas o primeiro de fato nascido no país europeu.

Leia Também:

LEMBRA DELE?

Ex-Bahia é anunciado em clube europeu e jogará com campeão na Seleção
Ex-Bahia é anunciado em clube europeu e jogará com campeão na Seleção imagem

E.C.BAHIA

Joia do Sub-20 do Bahia vive melhor temporada da carreira
Joia do Sub-20 do Bahia vive melhor temporada da carreira imagem

E.C.BAHIA

Novo atacante do Bahia, Alejo Véliz faz primeiro treino no CT
Novo atacante do Bahia, Alejo Véliz faz primeiro treino no CT imagem

Europeus na história do Bahia

A presença de jogadores europeus no Bahia sempre foi pontual. Antes de Marco Moreno, apenas três atletas do continente haviam sido contratados pelo clube:

  • Rumaico (Moldávia – 1937)
  • Miro (Itália – 1963)
  • Jorge Silva (Portugal – 1997)

Entre eles, apenas Rumaico e Miro chegaram a atuar oficialmente. Jorge Silva não entrou em campo com a camisa tricolor.

Raí Nascimento, ex-atacante do Bahia
Raí Nascimento, ex-atacante do Bahia - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Chegada ao elenco e primeira experiência fora da Europa

Marco Moreno chega ao futebol brasileiro para sua primeira experiência fora da Europa e já está integrado ao elenco. O defensor também passou por clubes como Atlético de Madrid, Farense e Eibar.

Nesta quinta-feira, 2, ele participou de um trabalho de recondicionamento físico na Cidade Tricolor, em Dias d'Ávila.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas