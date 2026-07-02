Saiba como foram os novos reforços do Bahia no treino desta quinta

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Já com reforços incorporados ao dia a dia no CT Evaristo de Macedo, o Esporte Clube Bahia deu sequência, nesta quinta-feira, 2, à preparação na intertemporada. As atenções ficaram voltadas para o centroavante Alejo Véliz e o zagueiro Marco Moreno, novidades no elenco às vésperas do amistoso diante do Montevideo City Torque, do Uruguai, marcado para sábado, 4.

Após iniciar os trabalhos de forma separada na última quarta-feira, 1º, Alejo passou a integrar completamente as atividades com o grupo. O atacante argentino participou de todo o treinamento, sendo incluído nos exercícios técnicos e táticos sob acompanhamento da comissão.

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Recém anunciado, o defensor espanhol Marco Moreno começou sua rotina no clube com foco na parte física, cumprindo um cronograma de recondicionamento antes de ser liberado para as atividades com bola.

Ainda em processo de recuperação, os laterais-esquerdos Luciano Juba e Iago Borduchi dividiram as atividades entre academia e campo. Everton Ribeiro seguiu um planejamento específico, conciliando trabalhos físicos e técnicos no gramado, enquanto o goleiro Léo Vieira continuou sob cuidados do departamento médico.

Últimos ajustes antes do amistoso

O elenco tricolor fecha a preparação na manhã de sexta-feira, 3, quando realiza o último treino antes do compromisso. O Bahia enfrenta o Montevideo City Torque às 11h (de Brasília) deste sábado, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.