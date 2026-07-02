Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

PREPARAÇÃO

Saiba como foram os novos reforços do Bahia no treino desta quinta

Alejo Véliz e Marco Moreno são os mais novos contratados do Tricolor

João Grassi
Por
Treino do Bahia
Treino do Bahia - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Já com reforços incorporados ao dia a dia no CT Evaristo de Macedo, o Esporte Clube Bahia deu sequência, nesta quinta-feira, 2, à preparação na intertemporada. As atenções ficaram voltadas para o centroavante Alejo Véliz e o zagueiro Marco Moreno, novidades no elenco às vésperas do amistoso diante do Montevideo City Torque, do Uruguai, marcado para sábado, 4.

Após iniciar os trabalhos de forma separada na última quarta-feira, 1º, Alejo passou a integrar completamente as atividades com o grupo. O atacante argentino participou de todo o treinamento, sendo incluído nos exercícios técnicos e táticos sob acompanhamento da comissão.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Recém anunciado, o defensor espanhol Marco Moreno começou sua rotina no clube com foco na parte física, cumprindo um cronograma de recondicionamento antes de ser liberado para as atividades com bola.

Leia Também:

NOVO REFORÇO

Bahia anuncia contratação do zagueiro espanhol Marco Moreno
Bahia anuncia contratação do zagueiro espanhol Marco Moreno imagem

E.C.BAHIA

Novo atacante do Bahia, Alejo Véliz faz primeiro treino no CT
Novo atacante do Bahia, Alejo Véliz faz primeiro treino no CT imagem

DETALHES!

Jornal espanhol revela bastidores de zagueiro "excepcional" no Bahia
Jornal espanhol revela bastidores de zagueiro "excepcional" no Bahia imagem

Ainda em processo de recuperação, os laterais-esquerdos Luciano Juba e Iago Borduchi dividiram as atividades entre academia e campo. Everton Ribeiro seguiu um planejamento específico, conciliando trabalhos físicos e técnicos no gramado, enquanto o goleiro Léo Vieira continuou sob cuidados do departamento médico.

Últimos ajustes antes do amistoso

O elenco tricolor fecha a preparação na manhã de sexta-feira, 3, quando realiza o último treino antes do compromisso. O Bahia enfrenta o Montevideo City Torque às 11h (de Brasília) deste sábado, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas