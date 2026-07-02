Bahia anuncia contratação do zagueiro espanhol Marco Moreno

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O zagueiro espanhol Marco Moreno, de 25 anos, é o mais novo contratado do Esporte Clube Bahia. O jogador vinha sendo especulado desde a última semana, no entanto, o anúncio oficial ocorreu apenas nesta quarta-feira, 2, com a revelação de contrato válido até julho de 2031.

Destro, com 1,91 m de altura e atuação como zagueiro central, Moreno se encaixa no perfil buscado pelo Grupo City para reforçar o sistema defensivo tricolor na sequência do Campeonato Brasileiro.



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A biografia do Instagram do atleta já conta com "Jugador del @ecbahia" e em vídeos extrovertidos nas redes sociais, ele aparece vestido com a camisa time baiano. Em uma das publicações, Marco grita o tradicional "Bora Bahêa", e em outra aparece dançando e cantando arrocha, em alusão ao cantor Márcio Moreno, devido à semelhança entre os nomes.

Assista:

Histórico do atleta

Marco Moreno Ojeda iniciou a trajetória no futebol nas categorias de base do Atlético de Madrid, onde permaneceu por quase 10 anos. Na temporada passada (2024/2025), em Portugal, ele defendeu o Farense na principal liga do país e em jogos da Taça de Portugal, onde atuou 27 vezes, sendo 25 delas como titular.

Antes do Bahia, o Moreno atuava no Eibar, da Espanha, onde só não foi titular em uma partida em 2026. A última apresentação aconteceu no dia 30 de maio.

Com passagens apenas por Espanha e Portugal, esta será a primeira experiência do zagueiro no futebol sul-americano. É momento de estreia também para o Bahia que, até então, nunca havia tido um jogador nascido na Espanha.