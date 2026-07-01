Equipes de outros estados chegam em Salvador para Copa 2 de Julho

Vai começar a 16ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15. O pontapé inicial será nesta quinta-feira, 2, em cinco campos de Salvador, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e Feira de Santana. As equipes do interior da Bahia, de outros estados e de fora do país já desembarcaram na capital baiana em preparação para a maior competição da categoria no Brasil.

Nesta quarta-feira, 1º, Palmeiras e LS Valen-MA, pousaram no Aeroporto Internacional de Salvador, para as partidas de estreia. O Verdão, donos de uma das melhores categorias de base do país, está na sua quarta edição seguida em solos baianos, mas com a primeira participação de alguns jogadores, como o caso do lateral esquerdo Murilo Assis, de 14 anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É minha primeira vez disputando a Copa 2 de Julho. A minha expectativa é grande para ser campeão e ter uma grande atuação pelo time. Já tinha escutado falar sobre a Copa 2 de Julho, como uma competição muito boa e muito difícil, pelos meus colegas que jogaram. Agora, é minha vez de representar o Palmeiras e buscar ser campeão”, conta Murilo.

Já o Victor Fernando Alves, do LS Valen, também vai estrear no torneio, assim como seu time maranhense. Eles estão preparados e focados até pelo título, segundo o jovem jogador. “Viemos para Salvador com a expectativa grande para participar da 2 de Julho. Sabemos que é uma grande competição. Viemos de muitos treinos e acho que poderemos performar bem no torneio. Eu confio na minha equipe e sabemos do nosso potencial para ser campeão”, pontua.

Outras equipes já estão na capital baiana, como o Santos, que chegou na terça-feira, 30, e o Canarinhos, do Oeste da Bahia. A equipe de Santa Rita de Cássia já atuou duas vezes como Seleção de Santa Rita de Cássia e foi o melhor time do interior nas últimas duas edições da Copa 2 de Julho. Neste ano, o time foi convidado para participar como a equipe filiada à Federação Bahiana de Futebol (FBF) nas categorias de base.

Além das equipes do interior da Bahia e de outros estados, os times de fora do país também já estão em solos soteropolitanos. Eles representam o caráter internacional do torneio. A Seleção Scout, da Bolívia, viajou mais de 3.000 km de ônibus até a capital baiana. Já o Chivas Puebla, do México desembarcou entre terça-feira, 30, e quarta-feira, 1º, no Aeroporto Internacional de Salvador.

Santos desembarca em Salvador para Copa 2 de Julho - Foto: Maurício Viana | Sudesb

Começo dos jogos

As primeiras partidas acontecem a partir das 10h30 desta quinta-feira, 2, com jogos no CT Evaristo de Macedo, do Bahia, em Dias d’Ávila, local da abertura simbólica entre Esquadrão e Jacobina, às 13h; no CT do Fluminense de Feira, na Princesa do Sertão; no CT Manoel Barradas (Barradão); na Vila Canária; e no Wet’n Wild; todos os últimos três em Salvador.

Ao todo, 48 equipes de Salvador, do interior da Bahia, de outros estados brasileiros e até de outros países disputarão o título da competição, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). O torneio integra as comemorações da Independência do Brasil na Bahia e é considerado uma das principais competições de base do futebol brasileiro, reunindo mais de 430 equipes e 12.000 jogadores ao longo de toda competição.

A competição foi criada em 2007, à época na categoria Sub-17, e mudou para Sub-15 a partir de 2015, tornando-se uma das principais do naipe no país. Em 2022, foi incorporada a disputa das fases regionais com as equipes do interior, abrangendo as equipes de todos os Territórios de Identidade da Bahia. Neste ano, a novidade foi a disputa das escolinhas de futebol e categorias de base das equipes da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e Feira de Santana.

As equipes da RMS e de Feira de Santana disputaram as 11 novas fases regionais que antecedem a fase nacional e classificam os campeões. Esta foi a primeira vez que os times das escolinhas disputam o certame baiano. Além deles, as 16 equipes do interior do estado também se classificaram e chegam em Salvador para disputar com algumas das principais categorias de base do país entre os dias 02 e 15 de julho.

Confira a programação completa do primeiro dia de jogos

Grupo A – CT do Bahia, Dias D’Ávila

13h – Bahia x Jacobina

16h – Ceará x Ibipitanga

Grupo B – CT do Bahia, Dias D’Ávila

10h30 – Goiás x Castro Alves

14h30 – Santos x União Coritiba

Grupo C – CT do Fluminense de Feira de Santana

8h – Fluminense de Feira x Irará

9h45 – FSA x NRDEC

11h – Itapicuru x Itaberaba

Grupo D – Wet’n Wild

14h – Galícia x ABEAC

15h30 – Jacuipense x Juventude de Candeias

Grupo E – Vila Canária

10h30 – Ypiranga x São Sebastião

16h – LS Valen (MA) x Juazeiro

Grupo F – Vila Canária

13h – Camaçariense x Benfica

14h30 – SSA x Canarinho

Grupo G – CT do Vitória (Barradão)

10h30 – Seleção Scout (BOL) x Litoral Norte

16h – Vitória x Conquista

Grupo H – CT do Vitória (Barradão)