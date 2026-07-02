E.C.BAHIA
Joia do Sub-20 do Bahia vive melhor temporada da carreira
Meia-atacante de 19 anos é destaque na base tricolor
Roger Gabriel atravessa a melhor temporada de sua carreira nas categorias de base do Esporte Clube Bahia. Em grande fase pelo time Sub-20, o meia-atacante de 19 anos vem se destacando pelos números ofensivos, consolidando-se como uma das principais peças da equipe em 2026.
Ao longo da temporada, Roger disputou 30 partidas entre a Copinha, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Campeonato Baiano Sub-20, acumulando 15 gols e nove assistências. O desempenho faz deste o ano mais produtivo do atacante na categoria.
Além das estatísticas, Roger tem chamado atenção pela regularidade apresentada durante toda a temporada, participando ativamente dos principais momentos do Bahia nas competições de base, sendo um dos maiores destaques do setor de ataque.
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Espaço no time principal
Vivendo sua temporada mais consistente desde que chegou ao clube, Roger Gabriel vive expectativa por uma oportunidade junto ao elenco profissional no segundo semestre.
No total, ele acumula oito jogos pela equipe principal e uma assistência.